Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, de Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, et de Jamil Mahmood, directeur général de Main Street Project.

Date : Mercredi le 1er mars 2023







Heure : 14h00 (HNC)







Lieu : Centre de santé communautaire Main Street Project

75, rue Martha - Bâtiment principal

Winnipeg (Manitoba) R3B 1A4



