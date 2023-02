Le Canada et l'Ontario inaugurent plus de 70 nouveaux logements abordables à London





LONDON, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député fédéral de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, Matt Feldberg, directeur de l'aménagement résidentiel, Housing Development Corportation London, et Jeff Neven, directeur général d'Indwell, ont célébré l'ouverture de l'ensemble résidentiel Embassy Commons. Celui-ci permettra d'offrir 72 logements pour les personnes handicapées et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

L'ensemble résidentiel est situé au 740, rue Dundas, à London, et est détenu et exploité par Indwell. Il offrira des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont eu de la difficulté à stabiliser leur situation de logement, habituellement en raison d'un problème de santé mentale. Les loyers de ces logements seront très abordables. L'immeuble est doté d'aires communes accessibles, dont des cuisines communautaires. Les aires d'agrément extérieures fourniront l'infrastructure nécessaire pour encourager tous les locataires à participer à la vie communautaire.

Le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario ont investi près de 1 million de dollars dans cet ensemble dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une initiative de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

L'ensemble a déjà reçu un financement de 13,2 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier clé de la SNL. L'ensemble a aussi bénéficié d'un financement initial de 59 000 $ administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La Ville de London a également investi plus de 5 millions de dollars, tandis qu'Indwell a versé 2 millions de dollars grâce aux dons de donateurs.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement de l'Ontario, la Ville de London et Indwell, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à London. Voilà l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il est essentiel de collaborer avec nos partenaires provinciaux et communautaires pour offrir un logement et des soutiens sociaux adaptés aux personnes dans le besoin de notre collectivité. À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons des mesures pour combler les besoins uniques en matière de logement de notre ville, afin que la population de London soit en sécurité et puisse continuer de s'épanouir. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député fédéral de London-Centre-Nord

« L'accès à des logements avec services de soutien est la clé du succès pour de nombreuses personnes ayant un handicap visible ou invisible. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'aider à réduire les obstacles majeurs auxquels font face les personnes handicapées à London pour accéder à un logement. C'est l'une des façons dont notre gouvernement prend des mesures importantes pour s'assurer que tout le monde au Canada a un logement sûr et stable. » - Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest?

« Notre gouvernement travaille fort pour aider plus de gens en Ontario à pouvoir se payer un logement qui répond à leurs besoins. Ces 72 logements permettront d'améliorer considérablement les conditions de vie des personnes handicapées ou aux prises avec des problèmes de santé mentale à London. Je suis heureux que nous ayons pu collaborer avec nos partenaires de tous les ordres de gouvernement pour faire de ce projet une réalité. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Embassy Commons est un ensemble résidentiel remarquable qui offre des logements stables avec services de soutien aux personnes handicapées et aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Grâce au soutien dévoué des gouvernements fédéral et provincial, de la Ville de London, d'Indwell et de la collectivité, ces 72 logements permettront d'aider les gens qui en ont le plus besoin. De plus, on créera ainsi un avenir plus inclusif et prometteur pour tout le monde. » - L'honorable Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario

« Ces logements représentent plus qu'un toit : ils représentent de la compassion et un engagement envers les personnes qui ont besoin de soutien. London a adopté une approche communautaire globale en ce qui concerne les enjeux de santé et d'itinérance. Cette approche se reflète dans les partenariats liés à l'aménagement d'Embassy Commons. Les personnes qui occupent ces logements vivront dans la dignité et auront un chez-soi sûr. Elles profiteront en outre d'une grande variété de soins de santé et de services connexes. La Ville de London est profondément engagée dans ce travail. Nous célébrons cette occasion avec nos partenaires. » - Josh Morgan, maire de London

« Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à l'ajout de 72 unités à notre parc de logements abordables à London. Ces logements spécialisés entièrement accessibles s'accompagnent de services de soutien uniques pour les personnes les plus vulnérables de notre collectivité. Ils leur procurent une stabilité, de l'espoir et un système de base pour s'établir avec succès dans leur collectivité et leur nouveau chez-soi. » - Matt Feldberg, directeur de l'aménagement résidentiel, Housing Development Corporation, London

« Grâce à ce financement de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, ainsi qu'à des fonds fédéraux, municipaux et communautaires supplémentaires, nous avons créé 72 logements pour des personnes qui recherchent la santé, le mieux-être et un sentiment d'appartenance. La collaboration entre les gouvernements et des organismes de bienfaisance et des partenaires communautaires nous permet de nous attaquer à la crise de l'itinérance au moyen de solutions permanentes qui changent des vies. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les gens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

