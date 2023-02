Intelsat finalise les essais Wi-Fi multi-orbites en vol





Intelsat, exploitant d'un des plus grands réseaux intégrés satellitaire et terrestre au monde et un fournisseur de premier plan de connectivité en vol (IFC), annonce aujourd'hui le succès des essais en vol de sa nouvelle antenne réseau à orientation électronique (ESA). Cette antenne, qui assure un service Wi-Fi rapide en continu, est proposée aux compagnies aériennes du monde entier.

L'antenne ESA d'Intelsat est la seule antenne disponible dans le secteur de l'aviation pouvant fonctionner entre les satellites en orbite terrestre basse et les satellites géostationnaires. Annoncée en juin 2022, la nouvelle antenne a fait l'objet de nombreuses heures de vol au cours desquelles les ingénieurs de Ball, Stellar Blu Solutions, Intelsat et OneWeb ont validé les performances de l'antenne et du réseau.

Début 2023, Intelsat a fait la démonstration du nouveau système à des compagnies aériennes internationales à bord du Bombardier CRJ-700 équipé de la nouvelle antenne et du système Wi-Fi embarqué. Avec des débits de téléchargement en vol supérieurs à 275 Mbps, les clients des compagnies aériennes ont pu participer à des réunions virtuelles en direct, diffuser des médias et rester connectés sans interruption.

En exploitant conjointement les réseaux de satellites Intelsat et OneWeb, Intelsat peut offrir les avantages de la faible latence du LEO ainsi que la redondance du GEO permettant de traiter les points d'accès au réseau que les réseaux LEO seuls ne peuvent pas traiter. Que ce soit dans les régions polaires ou au-dessus des villes les plus peuplées du monde, l'antenne ESA garantira une couverture sans faille du décollage à l'atterrissage.

Avec un poids de 90 livres et sans pièces mobiles, la nouvelle antenne ne dépasse pas 3,5 pouces sur le toit de l'avion. Le profil bas du terminal engendre la traînée la plus faible de tous les produits proposés par Intelsat, permettant ainsi aux compagnies aériennes de réduire leurs émissions de CO2.

"Après l'installation du système en décembre, nous avons travaillé sans relâche pour perfectionner cette nouvelle technologie et avons invité certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde à effectuer des vols d'essai. Une antenne sans pièces mobiles, beaucoup plus petite que les précédentes, permet aux compagnies aériennes d'être compétitives sur le marché, de satisfaire leurs clients et d'avoir la certitude que l'antenne multi-orbite d'Intelsat leur offrira l'expérience de connectivité en vol la plus performante du marché", a déclaré Jeff Sare, président d'Intelsat Commercial Aviation.

Alaska Airlines a récemment annoncé qu'elle prévoyait d'utiliser le terminal ESA et les services IFC d'Intelsat à bord de sa flotte d'avions régionaux Embraer. Intelsat poursuit des programmes de certification de type supplémentaire pour une large gamme d'avions et entend commencer à livrer et à installer les équipements au début de 2024.

À propos d'Intelsat

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux clients gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux par l'intermédiaire du réseau mondial et des services gérés de prochaine génération de la société. En comblant la fracture numérique grâce à l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux gens et à leurs outils de parler par-delà les océans, de voir par-delà les continents et d'écouter par-delà le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa fondation il y a six décennies, l'entreprise est synonyme de « premières » dans l'industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. En s'appuyant sur un héritage d'innovation et en se concentrant sur une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe d'Intelsat ont maintenant vue sur les « prochaines premières », dans l'espace, alors qu'ils redéfinissent l'écosystème et mènent la transformation numérique du secteur.

