Projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage





Période de consultation publique et séances d'information

OTTAWA, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique procèdent à une évaluation collaborative du projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage. GCT Canada Limited Partnership propose d'agrandir son terminal à conteneurs GCT Deltaport actuel, une installation d'entreposage et de manutention de conteneurs située à Delta, en Colombie-Britannique (C.-B.).

Vous êtes invités à examiner la version provisoire de l'Entente de collaboration Canada-Colombie-Britannique (l'Entente de collaboration), pour le projet, laquelle décrit les modalités entre l'AEIC et le BEE pendant l'évaluation du projet, et à fournir des commentaires sur celle-ci.

Vous êtes également invités à formuler des commentaires sur la version provisoire du mandat pour la commission d'examen, lequel, une fois rédigé, établira le mandat d'une commission d'examen fédérale indépendante, ainsi que le processus et l'échéancier pour l'évaluation d'impact.

La période de commentaires du public commencera le 28 février 2023 et prendra fin le 30 mars 2023, à 23 h 59 (HP).

Les commentaires reçus éclaireront l'Entente de collaboration définitive et le mandat, de même que les prochaines étapes du processus. Les commentaires reçus par l'AEIC ou le BEE sont considérés comme publics et seront affichés en ligne.

Pour présenter un commentaire, veuillez consulter :

Le Registre canadien d'évaluation d'impact à iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations (numéro de référence 81010). Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Séances d'information

Pour en apprendre davantage, participez à une séance d'information virtuelle :

le 16 mars 2023 de 17 h à 18 h (HP); ou

le 21 mars 2023, de 11 h à 12 h (HP).

Les séances d'information fourniront une mise à jour sur le processus d'évaluation et de l'information à propos des versions provisoires de l'Entente de collaboration et du mandat. Des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux seront disponibles pour répondre aux questions sur ces documents.

Pour obtenir des précisions sur la façon de vous joindre aux séances d'information virtuelles, consultez la page du Registre ou contactez l'AEIC à [email protected].

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'AEIC, le projet et le processus d'examen fédéral, veuillez consulter le site canada.ca/aeic. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'évaluation provincial, veuillez consulter le site gov.bc.ca/eao.

