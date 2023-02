Le député McLeod annonce des investissements fédéraux pour l'industrie de la pêche des Territoires du Nord-Ouest





CanNor investit 1 million de dollars dans la coopérative Tu Cho Fisher's Limited et dans son projet d'innovation et de mise en valeur de la pêche hivernale

YELLOWKNIFE, NT, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La pêche sur le Grand lac des Esclaves, le lac le plus profond d'Amérique du Nord, est un élément clé de l'économie des Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.). En raison de la quantité de poissons et de la diversité des espèces qu'on y retrouve, le lac est exploité à des fins commerciales, de consommation locale, d'exportation à l'international et de pêche récréative. L'aide à la revitalisation de la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, notamment la pêche hivernale, est une priorité pour le gouvernement du Canada. Elle contribuera à diversifier l'économie des T. N.-O. et à soutenir les pêcheurs, qui sont au coeur de la réussite de ce secteur.

CanNor procède à un investissement afin de soutenir la pêche hivernale dans les T. N.-O.

Au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, Michael McLeod, député des T. N.-O., a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 1 million de dollars, offert par CanNor, dans un projet d'achat d'équipement et de formation à la pêche hivernale de deux ans de la coopérative Tu Cho Fisher's.

Ce projet vise à améliorer la capacité de la pêche hivernale, à créer des emplois dans le secteur de la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves aux T. N.-O. ainsi qu'à préserver les progrès réalisés par rapport à la croissance de l'industrie de la pêche dans les T. N.-O. Le soutien de CanNor se traduira par une industrie florissante et de nouveaux emplois pendant les quatre saisons.

En développant une main-d'oeuvre autochtone et nordique qualifiée et en favorisant une croissance durable dans le secteur de la pêche en eau douce, le gouvernement du Canada travaille en partenariat à la croissance de l'économie, à la création d'emplois et de possibilités, et au soutien des produits novateurs locaux dans les Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« Avec ces investissements fédéraux, les pêcheurs autochtones et nordiques bénéficieront d'une formation précieuse et de nouveaux équipements visant à soutenir la pêche hivernale dans les T. N.-O. et à renforcer le secteur de la pêche commerciale. Notre gouvernement sait que l'industrie de la pêche offre de bons emplois, soutient les moyens de subsistance et crée un développement économique durable dans l'ensemble des T. N.-O. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Cet investissement dans la pêche hivernale crée des occasions pour les travailleurs, favorise un développement économique dynamique dans les communautés de la région de Hay River et joue un rôle dans la poursuite du développement de la pêche commerciale dans les T. N.-O. En contribuant au développement des compétences et en fournissant l'équipement nécessaire aux pêcheurs, nous aidons les T. N.-O. à atteindre leur objectif de faire croître et de consolider une industrie qui est vitale. »

- Michael McLeod, député, T. N.-O.

« Merci à CanNor pour son soutien. Nous ne connaîtrons jamais vraiment la valeur et l'utilité de ce type d'investissement. Les mots ne peuvent pas vraiment exprimer notre gratitude, mais sachez que les familles à terre pourront se reposer plus facilement en sachant que nos pêcheurs ont un équipement plus sûr à utiliser et un meilleur contrôle sur la façon dont nos prises sont évaluées et vendues. Les enfants qui suivent leurs pères et les autres pêcheurs seront plus en sécurité pendant qu'ils apprennent et prennent leur place en tant que pêcheurs intergénérationnels. Peut-être n'êtes-vous pas conscient ou n'avez-vous jamais pensé à l'effet d'entraînement de votre investissement, mais nous voulions que vous le sachiez. »

- Jamie Linington, directrice générale intérimaire, Coopérative Tu Cho Fisher's Limited

Faits en bref

CanNor investit 1 million de dollars dans un projet de deux ans de Tu Cho Fisher's, une coopérative de pêcheurs entièrement autochtone, à hauteur de 950 000 dollars en 2022- 2023 et de 50 000 dollars en 2023-2024. Le coût total du projet s'élève à 1 million de dollars.

de 50 000 dollars en 2023-2024. Le coût total du projet s'élève à 1 million de dollars. Dans le cadre de ce projet d'innovation et de mise en valeur de la pêche hivernale à Hay River , T. N.-O., la coopérative fera l'acquisition de nouveaux équipements, notamment des véhicules utilitaires, des machines à neiges et des abris chauffés, afin de soutenir les opérations et d'améliorer la sécurité des pêcheurs sur le Grand lac des Esclaves.

, T. N.-O., la coopérative fera l'acquisition de nouveaux équipements, notamment des véhicules utilitaires, des machines à neiges et des abris chauffés, afin de soutenir les opérations et d'améliorer la sécurité des pêcheurs sur le Grand lac des Esclaves. Ce projet est financé par le Fonds pour l'emploi et la croissance, qui offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme. En investissant dans des infrastructures et de l'équipement qui aideront à créer de nouvelles activités économiques ainsi qu'à soutenir le développement et la croissance d'activités de pêche dirigées par les Autochtones dans les T. N.-O., ce projet cadre parfaitement avec les objectifs du Fonds. Ce projet soutient les efforts de revitalisation de la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves déployés par Tu Cho Fisher's et le gouvernement des T. N.-O.

