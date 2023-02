Québec inaugure une clinique et bonifie l'offre de services de proximité à Daveluyville





DAVELUYVILLE, QC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l'accès aux services de santé de première ligne et pour diminuer la pression dans nos urgences, le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration de la nouvelle clinique de Daveluyville. La création de cette clinique permettra d'offrir un meilleur accès aux services de première ligne aux citoyens et citoyennes de la région.

Les infirmières qui oeuvreront à cette clinique sont des infirmières ayant levé la main dans le cadre de l'opération « Je contribue » visant notamment à recruter des infirmières à la retraite. Elles viendront ainsi en renfort aux infirmières des différentes installations de la région, assurant un maintien des services existants.

Cette nouvelle clinique permettra d'améliorer de façon significative l'offre de services de proximité à la population de Daveluyville et des environs. Située au 501, rue Principale, elle accueillera les personnes avec ou sans médecin de famille, avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30. L'offre de service inclura les soins courants, l'accès aux services de première ligne, la prévention et la gestion de maladies chroniques, de même qu'une gamme de services sociaux.

« L'une de nos priorités est d'offrir aux citoyens un accès plus rapide à des soins de proximité de qualité. Je remercie tous ceux et celles qui ont contribué aux efforts pour mettre en place cette nouvelle clinique pour la population de Daveluyville et des environs, et tout particulièrement pour les personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'ouverture de cette nouvelle clinique est une excellente nouvelle pour tous. Ce projet représente un gain notable pour les gens de ma circonscription et des alentours, et je suis très heureux que les citoyens puissent bénéficier d'un tel service. Je tiens à souligner la mobilisation de la communauté afin de trouver des solutions permettant d'offrir des services accessibles, globaux et adaptés à la réalité d'ici. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Cette nouvelle offre de services de proximité dans ce secteur était très attendue. Il est important pour notre gouvernement d'offrir à la population des services de première ligne simples d'accès et disponibles en temps opportun. Merci aux équipes du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour leur engagement soutenu à s'assurer d'une proximité avec la communauté. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Afin de s'assurer de répondre adéquatement aux besoins de santé et de services sociaux de la population du territoire, des consultations avec les citoyens ont été réalisées à la suite de la fusion des groupes de médecine de famille (GMF) de Princeville et de Daveluyville .

et de . Un comité de travail composé de citoyens et d'élus a activement pris part aux travaux entourant le déploiement de l'offre de services de proximité.

