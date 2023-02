Entre écologie et développement, choisir de ne rien exclure : Huawei lance la solution verte 1-2-3





BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /CNW/ - Le sommet « Green ICT for Green Development » s'est tenu aujourd'hui à Barcelone. Peng Song, président de Stratégie TIC et marketing de Huawei, a prononcé un discours-programme intitulé « Entre écologie et développement, choisir de ne rien exclure ». Peng Song a fait remarquer qu'un véritable Big Bang de l'IA se prépare. L'IA offre de nouveaux avantages et de nouvelles possibilités aux opérateurs. Cependant, elle nécessite également une meilleure infrastructure de TIC, en raison d'une plus grande largeur de bande et d'une puissance informatique accrue entraînant une augmentation rapide de la consommation d'énergie du réseau. « L'industrie des TIC semble confrontée au choix difficile de devoir soit devenir verte ou soit se développer. Cependant, nous pensons que l'industrie peut choisir de ne rien exclure, et plutôt passer au vert et se développer simultanément », a déclaré Peng Song.

Il a également souligné que ce développement simultané est possible dans la mesure où l'on établit un juste équilibre entre l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et l'expérience des utilisateurs. Au salon MWC 2023 de Barcelone, Huawei lancera des produits qui incarnent cette approche afin d'ouvrir la voie au développement écologique des réseaux d'infrastructure des TIC.

Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, Huawei propose de se pencher davantage non seulement sur l'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, mais aussi sur la réduction de la consommation d'énergie absolue. Dans les scénarios de charge réduite, la technologie d'arrêt multidimensionnelle peut être utilisée pour permettre un arrêt intelligent dans différentes facettes, comme la fréquence, le temps, le canal et la puissance. Pendant ce temps, dans les scénarios de charge très réduite, l'équipement peut être mis en mode veille profonde. Par exemple, de nouveaux matériaux et procédés peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de condensation et de basse température lorsque le matériel informatique AAU s'arrête. Cela permet au module d'alimentation de rester en veille de manière indépendante, ce qui signifie que la consommation d'énergie de l'AAU pendant une charge extrêmement légère peut être réduite de 300 W à moins de 10 W.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, l'entreprise mise sur un élargissement du champ d'action, de l'échelle du déploiement de l'énergie verte à l'utilisation efficace des énergies renouvelables. Le passage des politiques propres au réseau à des politiques propres au site présente une mise à niveau qui améliore la précision du déploiement de l'énergie renouvelable . De plus, le temps nécessaire à une programmation intelligente peut être réduit considérablement, passant de quelques jours à quelques minutes, ce qui optimise les avantages économiques et environnementaux de l'énergie renouvelable. Il devient possible d'obtenir des renseignements multidimensionnels sur le site, comme les conditions météorologiques, le prix de l'électricité, l'état de la batterie et le volume du service, et des algorithmes d'ordonnancement intelligents peuvent maximiser l'efficacité de la production d'électricité et la disponibilité de l'électricité en fonction de la charge, tout en réduisant au minimum le coût global de l'électricité.

Sur le plan de l'expérience utilisateur, Huawei propose que l'accent ne soit plus uniquement mis sur l'économie d'énergie du réseau et l'assurance des indicateurs de rendement clé (IRC), mais s'étende à l'assurance de l'expérience utilisateur. Des politiques optimales d'économie d'énergie peuvent être adoptées selon différents scénarios de réseau. Dans les scénarios de faible achalandage, les IRC de base du réseau sont garantis pour maximiser les économies d'énergie, tandis que l'expérience de l'utilisateur est garantie dans les scénarios à fort achalandage. Les approches axées sur l'expérience sont mises à niveau pour adopter des approches axées sur les données, ce qui permet de générer des politiques d'économie d'énergie en quelques minutes et des politiques d'optimisation en quelques millisecondes.

Peng Song a souligné que Huawei met à jour itérativement ses solutions vertes en fonction de la confiance qu'elle accorde au potentiel des trois domaines susmentionnés, et a ainsi lancé sa solution verte 1-2-3. Dans cette solution, le « 1 » fait référence à un indice pour la construction d'un réseau écologique; le « 2 » renvoie pour sa part à l'accent mis sur deux scénarios, soit une efficacité énergétique élevée et une consommation d'énergie très faible; et le « 3 » fait référence à une solution systématique à trois niveaux qui couvre les sites, les réseaux et les opérations. Peng Song a clôturé son discours en soulignant la volonté de Huawei de travailler avec les opérateurs du monde entier pour trouver un équilibre entre l'écologisation et le développement, afin d'accélérer le développement des TIC vertes.

