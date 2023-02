Nombre d'enfants en attente d'une place en service de garde : Marc Tanguay demande à la Vérificatrice générale de faire enquête





QUÉBEC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Devant la controverse et la confusion qui règnent au sujet du nombre d'enfants en attente d'une place en service de garde, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, s'en remet à la Vérificatrice générale (VG) afin de brosser le portrait réel de la situation.

En effet, dans une lettre envoyée à la VG, ce matin, le chef intérimaire libéral lui demande de faire enquête rapidement afin que les parents du Québec obtiennent enfin la vérité, ce que refuse de faire le gouvernement de la CAQ, en ce moment. Le député de LaFontaine accuse la ministre d'avoir menti aux parents du Québec.

Il rappelle que la CAQ a modifié, en pleine campagne électorale, la méthodologie de comptabilisation des enfants en attente afin de se donner une bonne image. Toute cette désinformation de la part du gouvernement caquiste a entraîné une perte de confiance de la population envers celui-ci et une grogne de la part des parents du Québec, selon M. Tanguay.

« Les parents du Québec sont fâchés et découragés. Avec raison! La ministre de la Famille leur a menti éhontément. La CAQ, par des stratagèmes de manipulation de chiffres, les a roulés dans la farine depuis cinq ans. Il est temps de dire la vérité aux milliers de parents qui attendent d'avoir des places en service de garde et qui, pour plusieurs, vivent un stress financier important et de la détresse psychologique. Je demande donc à la Vérificatrice générale de faire enquête rapidement. Les parents du Québec ont le droit d'avoir toute la vérité. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« J'ai questionné la ministre à plusieurs reprises sur le sujet et elle est incapable d'expliquer pourquoi elle a exclu 39 000 enfants de la liste d'attente. Malgré les faits qui sont réels et devant elle, elle nie toujours. C'est un manque total de respect envers les familles qui sont en attente d'une place en service de garde. Une intervention de la Vérificatrice générale s'impose devant cet entêtement de la Ministre à cacher la vérité aux familles. »

- Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle pour la famille et députée de Robert-Baldwin

