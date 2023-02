Le ministre Wilkinson annonce l'octroi de 35 millions de dollars pour la nouvelle centrale d'énergie de la Première Nation de Whitesand, porteuse de bons emplois et d'une bonne qualité de l'air





THUNDER BAY, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - À l'heure où le Canada marche vers la carboneutralité, il est essentiel de faire preuve d'innovation pour favoriser la mise en place de solutions bas carbone dans toutes les régions du pays. Le secteur canadien des forêts joue un rôle de premier plan lorsqu'il s'agit de combattre les changements climatiques, de promouvoir l'innovation et d'ouvrir des possibilités économiques pour les collectivités rurales et autochtones. Le gouvernement du Canada investit dans des solutions qui contribuent à réduire la pollution, à créer de bons emplois et à soutenir le leadership autochtone.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 35 millions de dollars à la société en commandite Sagatay Co-Generation - propriété de la Première Nation de Whitesand - pour le déploiement d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité qui générera de l'énergie pour la population à partir de résidus ligneux de provenance locale. La centrale réduira la consommation de diésel pour le chauffage et la production d'électricité à Whitesand et dans les localités d'Armstrong et de Collins, en Ontario.

Une fois en service, la centrale de 6,5 mégawatts sera raccordée au microréseau électrique local et alimentera les trois collectivités en électricité, ce qui réduira la consommation de diésel et améliorera la qualité de l'air à l'échelle locale. L'énergie propre et renouvelable générée par la centrale favorisera le développement industriel dans la région puisqu'elle permettra également d'approvisionner en chaleur et en électricité une nouvelle usine de granules de bois et une cour à bois entièrement électrique, ce qui favorisera la création de bons emplois.

Ce projet aidera les trois collectivités à s'affranchir des combustibles fossiles, à réduire les émissions et à démontrer l'efficacité et la rentabilité de la cogénération biomasse. Il favorisera également la création d'emplois et le développement économique dans la communauté autochtone en offrant à celle-ci la possibilité de participer à la bioéconomie locale en utilisant des modes de chauffage à l'énergie renouvelable.

Ce type d'annonce montre que le travail en partenariat donne de vrais résultats : de bons emplois, une croissance économique locale et de l'air pur pour les générations à venir.

Citations

« J'ai annoncé aujourd'hui, de concert avec la Première Nation de Whitesand, que le gouvernement du Canada investissait dans une importante solution énergétique locale qui réduira les émissions attribuables à l'utilisation du diésel comme combustible et créera de bons emplois dans le nord de l'Ontario. Cet investissement fédéral de 35 millions de dollars permettra de mettre en place des solutions bas carbone dans la région tout en favorisant le leadership autochtone. Je tiens à féliciter la société en commandite Sagatay Co-Generation et toutes les personnes qui contribuent à concrétiser ce grand projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La protection de notre climat est le défi de notre époque et nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Je suis fière de la vision et de la détermination de Sagatay Co-Generation LP à poursuivre ce grand projet qui permettra de réduire l'utilisation du carburant diesel pour le chauffage et l'énergie. Le projet profitera à la Première Nation de Whitesand, qui est propriétaire de Sagatay Co-Generation LP, et aidera toute la région. C'est la réconciliation économique en action. Félicitations à toutes les personnes concernées. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Au nom de la Première Nation de Whitesand, je tiens à remercier personnellement le ministre Wilkinson pour le soutien continu qu'accorde le Canada à notre projet de centre de bioéconomie. C'est en 1992 que Whitesand a commencé à poursuivre son idéal d'autonomie énergétique et de croissance économique en proposant la construction d'une centrale de cogénération à la biomasse. Même si ce projet n'a pas été accepté à l'époque, et en dépit des nombreux obstacles que nous avons dû surmonter au fil des ans, nous n'avons pas abandonné, si bien qu'aujourd'hui notre ambition de bâtir un avenir durable grâce à l'utilisation des forêts locales est à portée de main. »

Chef Allan Gustafson

Première Nation de Whitesand

« Je tiens à remercier le ministre Wilkinson et le Canada d'épauler la Première Nation de Whitesand en soutenant ce projet d'énergie verte porteur de changement. Le centre de bioéconomie montre bien que le soutien et les programmes de décarbonation du Canada peuvent favoriser la croissance économique, l'emploi, la réduction des émissions de GES et le développement de la sylviculture. Ce projet donnera à une communauté autochtone les moyens de participer à l'économie ontarienne et canadienne tout en démontrant que la décarbonation peut entraîner une réduction de la pauvreté dans des communautés similaires au Canada. »

David L. Mackett

Sagatay Co-Generation Limited Partnership

Quelques faits

Dans le microréseau électrique actuel, la consommation annuelle de diésel s'élève à plus de 1,3 million de litres (2022). Ce projet réduira ce volume tout en contribuant à abaisser les coûts et les émissions.

Le financement fédéral accordé à ce projet provient d'Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités.

qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités. ERITE réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035. Ressources naturelles Canada a auparavant versé 4 168 000 $ à ce projet pour la réalisation de travaux préparatoires. Ces fonds provenaient d'Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées - un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire l'utilisation du diésel dans les collectivités rurales et éloignées en assurant la mise en oeuvre et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du Canada .

Renseignements pertinents



Première Nation de Whitesand (en anglais)

Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification

Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Plan Investir dans le Canada

Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 12:27 et diffusé par :