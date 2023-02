Gallium Semiconductor sort une bibliothèque de modèles non linéaires pour sa gamme de produits au GaN





Gallium Semiconductor, un fournisseur innovant de solutions de semi-conducteurs RF, a annoncé aujourd'hui la sortie de sa bibliothèque de modèles non linéaires pour sa gamme de produits au GaN. La bibliothèque est composée de 22 modèles couvrant tous les produits conditionnés Dual Flat No-Leads (DFN) large bande en plastique et Air Cavity Ceramic (ACC) de Gallium Semi. Tous les modèles sont conçus et validés avec les paramètres S du large bande et les mesures de traction de charge en vue de couvrir un large éventail d'applications.

« Il est essentiel que nos clients puissent simuler avec précision la performance de nos composants dans leurs conceptions de systèmes afin de réussir à la première tentative », a déclaré Michael Guyonnet, vice-président de la division Réseaux chez Gallium Semi. « La sortie de notre bibliothèque complète de modèles non linéaires souligne notre engagement à offrir un service client exceptionnel et fluide, de la conception à la production. »

Disponible pour les logiciels Cadence® AWR Design Environment® et Keysight PathWave Advanced Design System (ADS), la bibliothèque est accessible gratuitement pour les clients qualifiés. Pour de plus amples informations sur les produits et solliciter un accès aux modèles, visitez www.galliumsemi.com/downloads.

À propos de Gallium Semiconductor:

Gallium Semiconductor a pour mission de faciliter la commercialisation à grande échelle de solutions de semi-conducteurs basées sur la technologie du nitrure de gallium (GaN) pour les communications mobiles 5G, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les applications industrielles, scientifiques et médicales. Nous réunissons les meilleurs talents mondiaux ? de l'ingénierie aux activités manufacturières ? que nous associons à des chefs d'entreprises expérimentés pour fournir, de manière rentable, les semi-conducteurs les plus performants et les plus efficaces pour les systèmes RF, à micro-ondes et à ondes millimétriques de nouvelle génération. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse www.galliumsemi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 11:50 et diffusé par :