HABANOS, S.A. ÉLARGIT LA LÍNEA MONTECRISTO OPEN AVEC LE LANCEMENT DE LA VITOLE OPEN SLAM





· Habanos, S.A. a présenté cette nouvelle vitole lors de la soirée de bienvenue organisée au Club Habana

· La nouvelle identité visuelle qui modernise l'esthétique de la ligne Open de Montecristo a également été dévoilée

· Un spectacle de drones et des performances de DJ Leo Milano, Circo de Cuba, Yarima Blanco, Yanet Valdés, Mónica Mesa, Máquina Perfecta et Vitrola Cuban Mix ont complété cette soirée animée par Darianis Palenzuela

LA HAVANE, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Club Habana a été une fois de plus le cadre d'une grande occasion pour célébrer la soirée de bienvenue du 23e Habano Festival, qui se tiendra jusqu'à vendredi prochain, le 3 mars, à La Havane. Cette soirée était dédiée à la célèbre marque Habanos, S.A., Montecristo, et le clou de la soirée, animée par Darianis Palenzuela, a été le lancement de la nouvelle vitole Montecristo Open Slam (calibre 52 x longueur 142 mm).

Ce nouveau produit, au format homogène et aux dimensions uniques dans le portefeuille de la marque, fera partie de la Línea Open, la plus ancienne de Montecristo et l'une des plus appréciées et reconnues par les amateurs de Habanos. Et il arrivera bientôt sur le marché dans des paquets contenant 15 à 20 Habanos.

Il vient s'ajouter aux quatre vitoles - Eagle (calibre 54 x 150 mm de longueur), Regata (calibre 46 x 135 mm de longueur), Master (calibre 50 x 124 mm de longueur) et Junior (calibre 38 x 110 mm de longueur) - qui font déjà partie d'une Línea conçue à l'origine pour satisfaire les amateurs de Habanos qui apprécient les plaisirs de la vie en plein air.

Mais ce n'était pas la seule nouveauté dévoilée lors de cette première nuit spéciale du 23e Habano Festival. Les plus de 1 200 personnes présentes ont assisté à une première mondiale de l'image renouvelée de la Línea Open, en référence au logo et aux bandes, où la couleur verte a plus d'importance mais où le jaune caractéristique de la marque Montecristo demeure. Slam, de la Línea Open de Montecristo, sera la première vitole à intégrer cette nouvelle identité visuelle. Le reste des produits de la Línea l'incorporera au fur et à mesure de l'épuisement des stocks.

Mais avant tout, les coprésidents de Habanos, S.A., Maritza Carrillo González et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, ont remercié les aficionados, les distributeurs et les professionnels du monde des Habanos pour leur soutien, leur persévérance et leur travail pendant la pandémie.

MUSIQUE ET DIVERTISSEMENT AVEC STYLE

Sans surprise, la bonne nourriture, la musique et le divertissement ont joué un rôle important dans cet événement. Le groupe Teatro Fusion-Mimos et les artistes musicaux DJ Leo Milano, Circo de Cuba, Yarima Blanco, Yanet Valdés, Mónica Mesa et Máquina Perfecta se sont chargés d'animer une soirée au cours de laquelle un spectacle de drones a illuminé le ciel de La Havane pour le plus grand plaisir de tous. Le célèbre directeur de la photographie, cinéaste et caméraman pour des productions télévisées, cinématographiques et vidéo, Alejandro Pérez, avec son projet Vitrola Cuban Mix, était chargé de la clôture de la soirée d'inauguration du Festival.

À cette même occasion, les nominés pour les Habanos Awards 2022 ont été annoncés : Danny Abadí, Alain Proietto et Blanca Alsogaray, dans la catégorie Affaires ; Gloria de la Caridad Rodríguez, Reyniel Lázaro Rojas Medina et Yoandry Rodríguez Porras, dans la catégorie Production ; et Jasim Ahmed, Yukio Kawashima et Juan Jesús Machín, dans la catégorie Communication. Les noms des lauréats finaux seront annoncés le dernier jour du Festival, lors de la soirée de gala.

Cliquez ici pour télécharger des images haute résolution de l'événement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2010417/Montecristo_Open_Slam.jpg

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 11:15 et diffusé par :