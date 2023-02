Nouvelle étude de l'Office québécois de la langue française - Portrait de la qualité du français dans l'affichage public en 2021





MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française présente les résultats d'une étude sur la qualité de la langue française dans l'affichage public extérieur des entreprises.

L'étude La qualité du français dans l'affichage public au Québec en 2021 a permis d'examiner l'affichage extérieur de 2?161 entreprises se trouvant dans des secteurs à forte densité commerciale de l'île de Montréal ainsi que des régions métropolitaines de recensement (RMR) de Québec, de Sherbrooke et de Gatineau.

Cette étude avait pour objectif de dresser un portrait de la qualité du français dans l'affichage. Plus particulièrement, elle a permis d'évaluer la fréquence des écarts par rapport à la norme du français écrit en usage au Québec, d'en établir la nature et de déterminer s'ils nuisaient à la compréhension du message. Plus de 10?000 messages, situés généralement dans la vitrine ou sur la porte d'entrée des entreprises, ont été analysés.

Faits saillants

L'analyse des messages amène à constater que le français utilisé dans l'affichage des entreprises permet la compréhension des informations.

En effet, dans la presque totalité des cas, les écarts répertoriés par rapport à la norme du français ne nuisaient pas à la compréhension du message. Seulement 1 % des écarts ont été considérés comme diminuant la clarté du message (exemples : w rap automobile , acheteur non-ferreux ).

Les trois quarts (74 %) des entreprises présentent des écarts dans leur affichage public extérieur.



Les écarts ne figurent habituellement pas dans des messages mis en évidence et ne sont généralement pas faciles à détecter sans une connaissance approfondie du français : ce ne sont que 11 % des écarts relevés dans l'affichage qui figurent dans des messages visuellement évidents et qui sont faciles à détecter.



Les emprunts à d'autres langues, généralement à l'anglais, représentent 10 % de l'ensemble des écarts relevés dans l'étude. Parmi les écarts observés, on trouve, par exemple, l'emploi d' accommodation au lieu de dépanneur , de shipping au lieu d' expédition , de facilité au lieu d' installation ou de happy hour au lieu de cinq-à-sept .

Dans l'ensemble, les écarts liés à la typographie sont les plus fréquents (33 %). Ils sont suivis des écarts relatifs à l'orthographe (19 %) et à la grammaire (15 %).



Dans les noms d'entreprises, les écarts liés à l'orthographe sont les plus présents (55 %) (exemple : La galerie mécannique au lieu de La galerie mécanique ).

La plus forte proportion d'entreprises dont l'affichage ne comporte aucun écart (40 %) se trouve dans la RMR de Sherbrooke . À l'opposé, c'est sur l'île de Montréal que l'on observe la plus grande proportion d'entreprises dont l'affichage présente au moins un écart (80 %).

Les commerces de vêtements, entre autres, font partie des types d'entreprises qui présentent le moins d'écarts dans leur affichage (2,6 par entreprise en moyenne).



Les épiceries, les boucheries et les supermarchés font partie des entreprises qui présentent le plus d'écarts dans leur affichage, avec une moyenne de 5,9 par entreprise.

Au total, 1 124 messages dans d'autres langues que le français ont été répertoriés dans l'affichage (9 %). La qualité de la langue n'a pas été analysée dans ces messages puisqu'ils n'étaient pas en français.

En vertu de la Charte de la langue française, l'Office québécois de la langue française a le mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et d'en faire rapport tous les cinq ans au ministre de la Langue française. L'Office a également pour mission d'assurer le respect de la Charte et de veiller à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et, de concert avec le ministère de la Langue française, de l'Administration.

Étude La qualité du français dans l'affichage public au Québec en 2021 :

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/.

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/.

