Le gouvernement du Canada nomme Aly Ndiaye comme nouveau membre du Québec à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada

GATINEAU, QC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, contribue à établir un lien entre les Canadiennes et Canadiens et leur histoire commune. Les désignations au titre du Programme national de commémoration historique tissent ensemble les récits de qui nous sommes et nous relient au passé, enrichissant la compréhension de nous-mêmes, des autres et de ce pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la nomination de M. Aly Ndiaye (alias Webster) à titre de représentant du Québec auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC).

M. Ndiaye, artiste hip-hop, historien, activiste et conférencier, est né et a grandi à Québec. D'un père sénégalais et d'une mère québécoise, il a toujours été fier de ses origines et se présente comme un SénéQueb. Il donne régulièrement des conférences sur une multitude de sujets dont l'histoire de la présence afro-descendante et l'esclavage au Québec et au Canada depuis l'époque de la Nouvelle-France. Il est aussi l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois. Actif depuis 1995, son art est un outil pour véhiculer de la manière la plus créative qui soit son bagage culturel et intellectuel.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. Parcs Canada appuie le travail de la Commission en fournissant des services professionnels et administratifs, notamment en menant des recherches historiques et archéologiques nécessaires pour évaluer les demandes.

En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne par le biais du Programme national de commémoration historique.

« M. Ndiaye apporte à la Commission la passion et la créativité, ainsi qu'une perspective unique. Il se joint à un groupe de personnes compétentes qui ont à coeur de raconter les histoires de notre passé au profit de la population canadienne d'aujourd'hui et des générations futures. L'expertise de M. Ndiaye fera progresser davantage l'important travail que la Commission accomplit depuis plus d'un siècle pour commémorer les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné l'histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

«?C'est un grand honneur d'être nommé au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada en tant que représentant du Québec. Je suis très heureux de pouvoir travailler concrètement à la commémoration patrimoniale de nos histoires multiples et à la préservation de notre récit collectif.?»

Aly Ndiaye, alias Webster

Membre, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Québec

La CLMHC est composée d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada , d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada.

, d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada. À ce jour, d'après les recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale.

a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale. En plus de faire des recommandations concernant les désignations d'importance historique nationale, la CLMHC prodigue des conseils au sujet des gares ferroviaires patrimoniales, des phares patrimoniaux et du Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada .

. Environ 90 p. cent des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate. Le gouvernement du Canada s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle fondamental que les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent dans notre démocratie en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux d'un bout à l'autre du pays.

