HABANOS, S.A. RÉALISE EN 2022 UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 545 MILLIONS DE DOLLARS





La société leader mondial dans la commercialisation des cigares Premium a connu une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente.

Le réseau mondial de points de vente officiels de ses produits a également augmenté de près de 10 % par rapport à 2021.

L'Espagne, la France , l'Allemagne, la Chine et la Suisse sont les 5 premiers marchés de Habanos.

LA HAVANE, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Corporación Habanos, S.A., qui commercialise 27 marques Premium fabriquées « entièrement à la main avec un remplissage long » et enregistrées en tant qu'appellations d'origine protégée (A.O.P.), a annoncé ses résultats financiers pour 2022, un événement qui coïncide avec la présentation du 23e festival Habano. Au cours du dernier exercice, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 545 millions de dollars, en croissance de 2 % par rapport à l'exercice 2021.

« Ces résultats reflètent la combinaison parfaite de la passion que nous ressentons tous dans cette merveilleuse entreprise Habano et de la force de nos marques. Ils représentent la cerise sur le gâteau pour un tabac unique qui pousse dans ce pays et offre des moments et des expériences inégalés aux aficionados du monde entier », déclarent Maritza Carrillo González et Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, co-présidents de Habanos, S.A.

Habanos, S.A. a poursuivi ses efforts pour faciliter l'accès des aficionados à ses produits en soutenant la création de nouveaux points de vente spécialisés dans le monde entier. À ce jour, l'entreprise compte un total de 4 769 points de vente spécialisés, soit près de 10 % de plus qu'en 2021, répartis comme suit : 17 Cohiba Atmosphere ; 157 franchises La Casa del Habano, avec une superficie totale de 18 689 m2 ; 587 Habanos Terrace et Habanos Lounge ; 1 264 Habanos Specialist ; en plus de 2 744 Habanos Point.

Ce vaste réseau de distribution et de vente spécialisée permet de vendre les produits Habanos, S.A. dans plus de 140 pays sur cinq continents. Et par volume de ventes, les marchés qui ont généré les ventes les plus élevées pour l'entreprise en 2022 étaient l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Chine et la Suisse. Par région, l'Europe reste le principal marché de Habanos, avec 53,7 % du volume des ventes, suivie par la région Asie-Pacifique (19,3 %), les Amériques (15,3 %), et l'Afrique et le Moyen-Orient (11,7 %).

Tout au long de l'année 2022, Habanos, S.A. a poursuivi son engagement pour l'innovation avec la présentation de plusieurs nouveaux produits à l'échelle mondiale et régionale, sans renoncer à la qualité et au caractère traditionnel qui rendent ses produits uniques. Montecristo Wide Edmundo, Quai D'Orsay No. 52 et La Gloria Cubana Glorias, ainsi que Quai D'Orsay Imperiales figurent parmi les lancements les plus remarquables, soutenant ainsi la reprise de canaux importants, comme ceux du duty free et travel retail.

Lors de la conférence de presse, les premiers détails des nouveautés qu'Habanos, S.A. apporte à la 23e édition du festival Habano ont également été révélés. Le premier produit à ouvrir cette édition du festival cette semaine est la nouvelle vitole Montecristo Open Slam. Avec cet ajout, le Línea Open est agrandi et sera le premier à intégrer le design renouvelé de la ligne sur ses boîtiers et bandes. En outre, le lancement de la vitole Bolívar New Gold Medal sera présenté, un produit exclusivement fait pour La Casa del Habano, le réseau international de magasins franchisés spécialisés. Et pour couronner le tout, Línea Maestra de Partagás sera présentée, la ligne la plus élégante et exclusive de la marque et la première du portefeuille Habanos, S.A. dont les trois vitoles - Origène, Rito et Maestro - sont faites de tabac provenant à 100 % des plantations de San Luis*.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Lors de la présentation, Habanos, S.A. a dévoilé les détails du programme du festival, qui proposera cette année encore cinq jours d'activités autour de la culture Habano, la meilleure gastronomie et des spectacles qui ne laisseront pas indifférents les fans les plus fidèles de cet événement annuel.

*A.O.P. Appellations d'origine protégée

*Note de la rédaction : En 2022, le chiffre d'affaires du groupe Habanos s'élève à 545 M$, soit une variation positive de +2 % par rapport à l'année précédente à un taux de change constant (données 2022 à taux de change constant : 578 M$ contre 568 M$ en 2021).

