CGTN : « The Art Beat » - Une série offrant une perspective culturelle sur l'histoire de la Chine





BEIJING, 28 février 2023 /CNW/ - La série télévisée en six parties « The Art Beat », qui a été présentée en première le 22 janvier à la télévision CGTN et sur diverses plateformes de médias sociaux, met en vedette six des plus grands artistes contemporains de Chine, soit cinq peintres et un chef d'orchestre symphonique. Produite en plusieurs langues, elle décrit comment leur art, en saisissant l'esprit de l'époque, raconte l'histoire de la Chine d'un point de vue culturel.

À travers leurs histoires, et en examinant les influences et la dimension innovatrice de leurs oeuvres, la série explore la façon dont ces artistes se font l'écho de leur époque et y contribuent leur influence. Tout en s'inspirant de la peinture et de la musique traditionnelles chinoises, ils restent préoccupés par l'avenir de leur art dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement.

« Le dessin est aussi un processus de développement personnel », explique Chen Jialing, une figure de proue de l'école de peinture à l'encre chinoise traditionnelle de Shanghai. Chen Jialing, célèbre pour ses représentations de fleurs de pruniers, décrit la réalité et représente le monde qui l'entoure par des traits fougueux.

La peinture et la vie, chacune marquait deux tangentes distinctes. Au fur et à mesure que vous avancez, les deux lignes séparées fusionnent en une seule », explique Jia Guangjian, doyen de l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. Jia Guangjian, qui dit s'inspirer de la réalité pour peindre, a relancé le style de peinture Mògû en le propulsant dans l'art contemporain.

« Un tableau doit suivre les changements propres à son époque. Je ne fais que suivre les tendances modernes », explique Fan Yang, directeur de thèse à l'Académie des arts de Chine. Tout ce qui attire son attention peut faire l'objet d'une peinture, qu'il s'agisse d'infirmières traitant des patients atteints de la COVID-19 ou de paysages spectaculaires. Sensible à l'air du temps, Fan Yang a passé de nombreuses années à dépeindre visuellement les développements dans le monde qui l'entoure.

« Enfant prodige », Wang Mingming a appris à peindre à l'âge de cinq ans. « J'ai essayé de saisir l'esprit chinois et de cerner la conception artistique qui se trouve au coeur de ses arts », dit-il. Wang Mingming est maintenant convaincu que l'art chinois doit suivre la voie qui lui est propre.

« Nous devons préserver l'essence de l'art antique, tout en reflétant notre esprit et notre culture contemporains », explique Feng Dazhong, peintre à l'encre qui est né dans une famille de mineurs dans la province de Liaoning en 1949. Feng Dazhong est connu pour ses peintures audacieuses et expressives de tigres, que l'on caractérise comme étant les « meilleures représentations de tigres du monde ».

« Je suis tout à fait en faveur de la popularisation de la musique classique. Puisque le besoin se fait sentir, je vais accomplir cette tâche », explique Zheng Xiaoying, la toute première femme chef d'orchestre symphonique de Chine et la première musicienne chinoise à se produire dans un opéra à l'étranger. La vénérable dame de 93 ans a consacré sa vie à nourrir le coeur et l'âme des gens avec de la musique. À la fin de 2022, elle et son étudiant Wu Lingfen, dont les âges cumulés atteignent 170 ans, ont présenté l'opéra « La Traviata ».

La première saison de « The Art Beat » a reçu un accueil chaleureux des auditoires à l'échelle mondiale, qui l'ont qualifiée d'« inspirante » et d'« étonnante ». La deuxième saison, qui sera diffusée au milieu de 2023, mettra en vedette un plus grand nombre d'artistes chinois qui s'efforcent de préserver leur art tout en innovant à une époque riche de changements sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2010503/image_5009787_52364766.jpg

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 10:48 et diffusé par :