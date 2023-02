CGTN : « The Art Beat », perspective culturelle sur l'histoire de la Chine





BEIJING, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Les six épisodes de la série « The Art Beat », dont le premier a été diffusé sur la chaîne CGTN et sur diverses plateformes de réseaux sociaux le 22 janvier, présentent six des principaux artistes contemporains chinois : cinq peintres et une cheffe d'orchestre symphonique. Produite en plusieurs langues, elle décrit comment leur art, en capturant l'esprit du temps, raconte l'histoire de la Chine d'un point de vue culturel.

À travers leurs histoires, et en examinant les influences et l'innovation présentes dans leurs oeuvres, la série explore la manière dont ils reflètent et impactent l'époque dans laquelle ils vivent. Ces artistes, tout en puisant leur inspiration et leur force dans la peinture et la musique traditionnelles chinoises, sont constamment préoccupés par l'avenir de leur art dans un monde en pleine mutation.

« Le dessin est aussi un processus de culture de soi », déclare Chen Jialing, figure de proue de l'école de peinture à l'encre traditionnelle de Shanghai. Chen, célèbre pour ses représentations d'abricotiers du Japon, fait un usage novateur de lignes libres pour décrire la réalité et imaginer le monde qui l'entoure.

« La peinture et la vie, c'était deux lignes avant. En avançant, ces deux lignes ont fusionné », explique Jia Guangjian, doyen de l'Académie des beaux-arts de Tianjin. Jia, qui dit s'inspirer de la vie réelle pour peindre, a fait revivre le style Mògû et l'a introduit dans l'art contemporain.

« Une peinture doit s'adapter aux changements de l'époque. Je suis les tendances modernes », déclare Fan Yang, directeur de thèse à l'Académie nationale des arts de Chine. Tout ce qui attire son attention peut devenir le sujet d'une peinture, qu'il s'agisse d'infirmières traitant des patients atteints de la COVID-19 ou de paysages spectaculaires. Sensible à l'évolution des époques, Fan a passé de nombreuses années à peindre l'évolution du monde qui l'entoure.

« Prodige de l'art », Wang Mingming a appris à peindre à l'âge de cinq ans. « J'ai essayé de capturer l'esprit des Chinois et d'identifier la conception artistique au coeur des arts du pays », dit-il. Wang est désormais convaincu que l'art chinois doit suivre sa propre voie.

« Nous devons préserver l'essence de l'art ancien, tout en reflétant notre esprit et notre culture contemporains », déclare Feng Dazhong, un peintre à l'encre né dans une famille de mineurs de la province du Liaoning en 1949. Feng est connu pour ses peintures audacieuses et libres de tigres, qui sont saluées comme « les plus beaux tigres du monde ».

« Je suis tout à fait favorable à la démocratisation de la musique classique. S'ils en ont besoin, je le ferai », déclare Zheng Xiaoying, la toute première femme cheffe d'orchestre symphonique de Chine et la première musicienne chinoise à diriger un opéra à l'étranger. Cette femme de 93 ans a consacré sa vie à nourrir le coeur et l'âme des gens avec la musique. Fin 2022, elle et son élève Wu Lingfen (la somme de leur âge est égale à 170 ans), ont mis en scène l'opéra « La Traviata ».

La première saison de « The Art Beat » a reçu un accueil chaleureux du public international, qui l'a qualifiée d'inspirante et de merveilleuse. La deuxième saison, qui sera diffusée à la mi-2023, présentera davantage d'artistes chinois qui s'efforcent de préserver leur art et d'innover à une époque de changements sociaux rapides.

