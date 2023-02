Tata Communications et Oasis Smart SIM dotent SanCloud d'un CloudSIMtm évolutif et sécurisé





Solution eSIM innovante, CloudSIMtm offre sécurité, simplicité et évolutivité à ses clients des secteurs de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et de l'automobile

MUMBAI, INDE et PARIS, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial et Oasis Smart SIM , une filiale de Tata Communications International Pte, Ltd, annoncent aujourd'hui que SanCloud sera alimenté par CloudSIMtm, un module d'identité d'abonné embarqué ( e SIM) unique basé sur le cloud.

CloudSIMtm permettra aux appareils SanCloud de disposer de capacités de contrôle et de surveillance à distance des performances opérationnelles des équipements et installations industriels dans les secteurs de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et de l'automobile. Il simplifiera le déploiement dans les chaînes d'approvisionnement fragmentées et profitera aux entreprises du monde entier.

Livré par la plateforme MOVEtm de Tata Communications, CloudSIMtm fournit une connectivité cellulaire à la demande, plus sécurisée et plus abordable que jamais. En assurant l'intégrité des appareils et le provisionnement de la technologie CloudSIMtm sur le cloud, Tata Communications ainsi qu'Oasis Smart SIM contribuent à réduire les coûts et à simplifier la conception. Cela change la façon traditionnelle de fournir la connectivité à la demande, qui nécessitait généralement des SIM, eSIM ou iSIM supplémentaires sur la plateforme matérielle, ce qui ajoute des coûts et des complexités.

Marc Murphy, l'un des fondateurs et directeur du génie logiciel de SanCloud, a déclaré : « SanCloud est enthousiaste à l'idée d'intégrer les services MOVEtm et CloudSIMtm de Tata Communications dans nos appareils mobiles sans fil. Cela nous donne la flexibilité de changer dynamiquement le modèle d'abonnement dans nos appareils IdO sans avoir à envoyer un ingénieur sur place pour échanger une SIM. Cela représente une économie importante. »

« À mesure que les produits deviennent plus intelligents et que les modèles de revenus sont de plus en plus basés sur l'utilisation, les appareils connectés doivent être flexibles, intelligents et sécurisés - tout à la fois. CloudSIMtm et MOVEtm de Tata Communications permettent cette transformation », a déclaré Avneesh Prakash, vice-président de la mobilité chez Tata Communications. « Cela va changer la donne dans le secteur, en offrant une nouvelle approche pour donner du pouvoir aux fabricants de dispositifs et d'équipements IdO. Nous sommes ravis de rendre cela possible pour SanCloud, et d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire les coûts opérationnels de leurs produits et solutions. »

Olivier Leroux, PDG d'Oasis Smart SIM, a ajouté : « Avec CloudSIMtm, n'importe quel produit peut bénéficier d'une intégration sécurisée sans contact. Nous avons conçu ce programme pour offrir une approche innovante, car CloudSIMtm complète la connectivité permanente existante en permettant une connectivité à la demande à tout moment et en tout lieu. CloudSIMtm change la donne en simplifiant l'IdO et en proposant une solution permettant de faire évoluer les déploiements. Nous sommes ravis de faire la démonstration de cette nouvelle capacité au Mobile World Congress 2023 avec Tata Communications. »

À propos de SanCloud

SanCloud est un fournisseur de solutions IdO intégrées sur mesure. SanCloud conçoit et fabrique son matériel en interne, ce qui lui permet d'adapter ses produits aux besoins. Leurs produits couvrent une multitude d'applications allant des simples interfaces de capteurs sans fil aux passerelles entièrement intégrées, en passant par les dispositifs de suivi et de surveillance GPS et la gestion des actifs mobiles. Pour en savoir plus sur SanCloud, consultez le site : www.sancloud.com

À propos d'Oasis Smart SIM

Oasis Smart SIM a été fondée en 2011, avec des sièges sociaux en France et à Singapour. Oasis s'engage à briser le modèle vertical traditionnel de la SIM pour créer un écosystème fiable et interopérable. Nos solutions SIM et eSIM avancées sont fournies à plus de 120 des principaux opérateurs et fournisseurs mondiaux, avec le soutien de notre actionnaire majoritaire Tata Communications. En tant que membre de la GSMA et de la Trusted Connectivity Alliance, Oasis a été reconnu comme le 6e fournisseur mondial de solutions de gestion eSIM par Counterpoint Research en 2022. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.oasis-smartsim.com

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

