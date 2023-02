Le ministre des Transports annonce un nouveau financement pour renforcer les chaînes d'approvisionnement à Saint John, au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, NB, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement appuient la croissance économique du Canada et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le député de Saint John--Rothesay, Wayne Long, ont annoncé aujourd'hui qu'un financement de plus de 10 millions de dollars serait accordé à deux projets, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Le gouvernement du Canada versera :

Jusqu'à 7,3 millions de dollars afin de réaliser les phases restantes de la réfection du pont du port de Saint John à Saint John , au Nouveau-Brunswick. Les mises à niveau permettront de prolonger la durée de vie du pont et d'appuyer les mouvements commerciaux. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick versera une somme pouvant atteindre 7,7 millions de dollars, pour un investissement totalisant près de 15 millions de dollars.

à , au Nouveau-Brunswick. Les mises à niveau permettront de prolonger la durée de vie du pont et d'appuyer les mouvements commerciaux. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick versera une somme pouvant atteindre 7,7 millions de dollars, pour un investissement totalisant près de 15 millions de dollars. Jusqu'à 2,8 millions de dollars afin de fournir de l'espace supplémentaire pour que l'Agence des services frontaliers du Canada puisse mener ses activités d'inspection du fret qui arrive au port de Saint John . Le projet devrait éliminer la congestion actuelle en permettant au port de Saint John de traiter le volume croissant de conteneurs. L'Administration portuaire de Saint John investira une somme de 2,8 millions dans le projet, pour un investissement totalisant 5,6 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Ces projets représentent une excellente occasion d'accroître la capacité commerciale du Nouveau-Brunswick et d'atténuer les problèmes de congestion auxquels fait actuellement face la région. En investissant dans des projets d'infrastructure comme ceux-ci, nous pourrons améliorer la circulation de marchandises dans les réseaux de transport du Canada et renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le pont du port de Saint John est un important élément d'infrastructure le long d'une grande plaque tournante qui est essentielle à la circulation des marchandises et des personnes dans notre province et au-delà. Nous voulons nous assurer de faire tout ce que nous pouvons pour gérer notre infrastructure, notamment en collaborant avec le gouvernement fédéral, l'une de nos principales parties prenantes, dans le cadre des efforts de réfection du pont. »

Jeff Carr

Ministre des Transports et de l'Infrastructure

« De telles annonces ont pour effet de stimuler la croissance dans notre région. Notre port prend de l'expansion plus rapidement que prévu, tout comme notre communauté. Le gouvernement fédéral est là pour continuer de favoriser la croissance de notre port. »

Wayne Long

Député de Saint John--Rothesay

« Cette annonce de financement témoigne de la capacité de croissance du port de Saint John. Elle servira de catalyseur pour nous rapprocher de notre objectif de 800 000 EVP (Équivalent Vingt Pieds). Aujourd'hui, notre port est l'un des ports à conteneurs dont la croissance est la plus rapide sur la côte est. Les améliorations rendues possibles grâce à ce financement continueront d'encourager les investissements du secteur privé, d'assurer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement et de créer des centaines d'emplois. »

Craig Bell Estabrooks

Président-directeur général du port de Saint John

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 10:08 et diffusé par :