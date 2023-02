Semaine et Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs





QUÉBEC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la tenue de la deuxième Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, qui se déroulera du 1er au 7 mars. Une journée sur le même thème se tiendra également le 4 mars prochain.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, rappelle que ces événements sont l'occasion de démontrer qu'un véritable mouvement national s'organise pour contrer l'exploitation sexuelle au Québec. Il salue le travail effectué au cours de la dernière année par les partenaires du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, dont 35 des 37 mesures sont amorcées.

Des retombées sont d'ailleurs déjà observées. Par exemple, grâce aux opérations menées par l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et celles de la nouvelle Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile, 176 individus ont été arrêtés entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022. De plus, au cours du mois suivant le lancement de la campagne de sensibilisation grand public, la ligne Info-aide violence sexuelle a connu une augmentation de 29 % des appels reçus.

Cette campagne gouvernementale, qui visait à conscientiser les jeunes ainsi que leurs parents aux pièges et aux conséquences de l'exploitation sexuelle, a surpassé tous ses objectifs l'an dernier. Elle sera rediffusée en mars 2023 pour poursuivre les efforts de prévention et de sensibilisation.

Citations :

« Je souhaite envoyer un message fort au sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs, à savoir que celle-ci ne sera jamais tolérée dans notre société et que tous les acteurs gouvernementaux, les organismes communautaires, les citoyens et les entreprises continueront de se mobiliser pour combattre ce fléau. Les actions gouvernementales sont en effet complémentaires aux initiatives de nombreuses organisations qui sont à l'oeuvre sur le terrain pour venir en aide aux personnes victimes et à leurs proches. Poursuivons cet effort collectif, au bénéfice de nos enfants. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En cette Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, nous parlons d'une seule et même voix pour sensibiliser la population aux pièges de ce fléau. C'est en travaillant tous ensemble que nous avons pu réaliser des avancées majeures dans les dernières années, et nous sommes mobilisés plus que jamais pour continuer à faire échec aux prédateurs sexuels qui s'en prennent à nos jeunes. Si vous avez besoin d'aide ou d'information, des ressources existent. N'hésitez pas à faire appel à elles. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'instauration de la Semaine et de la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs découle d'une recommandation de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Dans le cadre de cette semaine thématique, le ministère de la Sécurité publique diffuse du matériel de sensibilisation destiné aux organismes d'aide en matière d'exploitation sexuelle, de même qu'aux citoyennes et citoyens souhaitant se joindre à la cause.

Un peu plus d'un an après le lancement du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs - Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , 34 des 37 mesures identifiées sont en cours de réalisation et une mesure est complétée.

, 34 des 37 mesures identifiées sont en cours de réalisation et une mesure est complétée. Les organismes communautaires soutenus par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de ce plan d'action se partageront 5 213 896 $ cette année pour appuyer leur mission et la réalisation de projets sur le terrain. Cette aide financière permettra à plus de 40 organismes et partenaires d'en faire davantage en matière d'exploitation sexuelle.

