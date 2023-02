La Fondation Honda Canada annonce un partenariat de 375?000 $ avec FIRST Robotics Canada





Initiative visant à reconnaître le Mois national de l'ingénierie grâce à un partenariat de plusieurs années permettant de soutenir les Compétitions de Robotique FIRST et 30 équipes scolaires

MARKHAM, ON, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation Honda Canada (FHC) donne le coup d'envoi du Mois national de l'ingénierie en appuyant la prochaine génération de passionnés par les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), avec une contribution de 375?000 $ sur trois ans à FIRST Robotics Canada. La commandite de ce programme par la FHC permettra de soutenir les Compétitions de robotique FIRST au niveau provincial et de championnat. Trente équipes d'écoles secondaires recevront chacune 2?000 $ pour construire d'impressionnants robots en vue de la compétition. La FHC continue de soutenir les programmes qui encouragent l'enseignement de l'ingénierie et de la technologie à l'aide d'activités pratiques pour les enfants et les jeunes intéressés par les domaines scientifiques.

«?La Fondation Honda Canada prolonge son partenariat avec FIRST Robotics Canada, car nous sommes ravis de contribuer à son influence positive et à sa programmation exceptionnelle pour les années à venir?», a déclaré Tony Facciolo, président de la Fondation Honda Canada. «?Les STIM sont au coeur des valeurs de Honda et nous pensons qu'il est important d'inspirer et de soutenir la prochaine génération de passionnés par l'innovation et la résolution de problèmes. Nous avons hâte de voir ce que les étudiants peuvent construire de mieux en matière de robotique, et ce, à partir de rien, dans le cadre des Compétitions de robotique FIRST.?»

«?FIRST Robotics Canada est un chef de file en matière de possibilités pour les jeunes dans les domaines des STIM, et nous sommes heureux d'être pleinement de retour dans le cadre de nos événements cette année?», a déclaré David Ellis, président de FIRST Robotics Canada. «?Pour combler le déficit de compétences en ce qui a trait aux STIM, nous avons besoin que les entreprises et les communautés s'engagent et travaillent ensemble afin d'aider les jeunes à se préparer à intégrer une main-d'oeuvre en constante évolution. Nos généreux commanditaires contribuent à faire de cette vision une réalité! Nous sommes ravis que la Fondation Honda Canada soutienne nos programmes et nos jeunes pour les trois prochaines années et qu'elle continue d'inspirer et d'ouvrir la voie à davantage de jeunes.?»

La Compétition de robotique FIRST est une compétition annuelle au cours de laquelle des équipes d'élèves du secondaire, soumises à des règles strictes et disposant de ressources et d'un temps limités, utilisent une technologie sophistiquée pour construire et programmer des robots de taille industrielle qui s'affronteront dans le cadre d'un jeu combinant action et alliances stratégiques sur un terrain thématique. À l'aide de mentors et de commanditaires professionnels, les étudiants acquièrent des compétences en ingénierie et en résolution de problèmes qu'ils pourront appliquer à des situations réelles, aujourd'hui et à l'avenir. Chaque équipe, tout en amassant des fonds pour atteindre ses objectifs, conçoit une «?marque?» d'équipe et fait progresser le respect et l'appréciation des STIM au sein de la communauté locale.

Pour la saison 2022-2023, c'est sous le thème de l'énergie que les équipes FIRST sont mises au défi de réinventer l'avenir de l'énergie durable et de faire avancer leurs idées. Les équipes de la Compétition de robotique FIRST libéreront le pouvoir de l'ingénierie afin de transformer l'énergie renouvelable et d'alimenter un avenir meilleur.

À propos de la Fondation Honda Canada

Créée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a comme objectif de permettre la réalisation des rêves grâce aux diverses activités philanthropiques organisées chaque année, et à des subventions versées à des organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif, partout au pays où des clients et associés Honda vivent, travaillent et se divertissent. Les activités de la FHC se concentrent sur quatre domaines clés, soit la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation et, chaque année, une somme de plus de deux millions de dollars est distribuée à des groupes dans le besoin. Plus de six millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour plus d'information, visitez le site Web https://www.fondationhondacanada.ca/accueil .

À propos de FIRST Robotics

FIRST Robotics Canada, un organisme de bienfaisance enregistré, est une communauté de robotique qui prépare les jeunes pour l'avenir grâce à une série de programmes de robotique inclusifs, basés sur le travail en équipe, pour les jeunes de 4 à 18 ans (de la prématernelle jusqu'au secondaire) qui peuvent être offerts à l'école ou dans des environnements structurés après l'école. Stimulées par un système de soutien mondial composé de bénévoles, d'éducateurs et de commanditaires, les équipes fonctionnent selon un ensemble de valeurs fondamentales FIRST pour effectuer des recherches, amasser des fonds, concevoir, construire et présenter leurs réalisations lors de défis annuels. FIRST a un impact prouvé sur l'apprentissage, l'intérêt et le développement des compétences en STIM bien au-delà de l'école secondaire. Les programmes FIRST rejoignent plus de 300?000 étudiants dans 70 pays. FIRST Robotics Canada, un organisme canadien à but non lucratif, a été créé en 2002 et a rejoint 20?000 étudiants canadiens. Les participants aux programmes FIRST ont accès à des bourses d'études exclusives, à des stages et à d'autres possibilités qui créent des liens et ouvrent la voie à un vaste choix de carrières. Pour en savoir plus, visitez le site Web firstroboticscanada.org (site en anglais seulement).

SOURCE Honda Canada Inc.

