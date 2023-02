Quectel annonce le lancement d'un module automobile à ultra-large bande, conforme CCC et ICCE pour rendre possibles les clés de voiture numériques de dernière génération avec des capacités de localisation et de sécurité améliorées





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions d'IdO et automobiles, annonce aujourd'hui le lancement du module automobile à ultra-large bande (UWB) AU30Q. Basé sur le chipset UWB DW3300Q de Qorvo, ce module permet une localisation précise en temps réel en extérieur et en intérieur, ainsi qu'une communication sans fil fiable.

Doté d'une antenne intégrée, l'AU30Q offre des capacités de localisation améliorées, une sécurité renforcée et une transmission de données fiable, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications d'accès intelligent aux voitures, telles que l'entrée sans clé, la détection de passager dans la voiture, la détection d'approche du personnel, l'accès facile au coffre, la charge sans fil et le remplacement de batterie pour les véhicules électriques.

« Compte tenu de la disponibilité croissante de la technologie UWB dans les smartphones, de nombreux constructeurs automobiles envisagent d'adopter l'UWB comme solution dans leur prochaine génération de véhicules pour offrir aux conducteurs un accès sécurisé à la voiture », déclare Manfred Lindacher, vice-président en charge des ventes mondiales et de l'automobile à l'international chez Quectel Wireless Solutions. « Nous nous réjouissons que le module UWB AU30Q basé sur la plateforme de Qorvo aide les constructeurs automobiles et les partenaires de niveau 1 à développer des solutions d'accès plus sûres et plus faciles à utiliser. Il élargit encore notre vaste gamme de technologies sans fil et GNSS, d'antennes et de services connexes, et renforce également les capacités de pointe de Quectel dans le secteur automobile. »

« Nous sommes très heureux d'étendre notre excellente collaboration avec Quectel pour inclure l'UWB », affirme Gorden Cook, directeur général du groupe Automotive Connectivity de Qorvo. « Nous pensons que notre émetteur-récepteur UWB à puce unique et à faible consommation apporte simplicité, flexibilité et hautes performances à sa nouvelle solution automobile. L'UWB est une technologie de plus en plus importante pour les clients automobiles, et nous sommes impatients de soutenir Quectel dans le lancement de son produit AU30Q. »

Doté du chipset DW3300Q de Qorvo, certifié AEC-Q100, l'AU30Q prend en charge les canaux UWB 5 (6,5 GHz) et 9 (8 GHz) et offre des débits de données de 850 Kbps et 6,8 Mbps. Il s'adapte de manière flexible à un microcontrôleur externe doté d'une connectivité CAN ou Bluetooth pour s'adapter à tout besoin d'architecture possible dans la voiture. Par rapport aux conceptions à puce, le module UWB peut aider les clients automobiles à déployer leurs solutions plus efficacement, à économiser des ressources de développement, à éliminer pour les clients les obstacles liés aux aspects complexes de conception RF et d'antenne et à raccourcir considérablement les délais de mise sur le marché.

L'AU30Q rend possible la nouvelle génération de clés et d'accès numériques aux voitures : l'UWB neutralise les attaques en indiquant au véhicule la véritable localisation du propriétaire grâce à des mesures de distance ultra-précises en temps réel entre le véhicule et la télécommande, le smartphone ou la montre intelligente du propriétaire. Pour ces applications, l'AU30Q est entièrement conforme aux dernières normes établies par le Car Connectivity Consortium (CCC), un organisme international de normalisation des clés numériques, ce qui le rend compatible avec différents constructeurs automobiles et fabricants de smartphones. Il est également entièrement conforme à l'ICCE (Intelligent Car Connectivity Industry Ecosystem Alliance), une organisation leader pour la normalisation des clés numériques en Chine. De même, l'alignement de l'AU30Q sur les spécifications FiRatm PHY et MAC permet l'interopérabilité avec d'autres appareils compatibles FiRatm.

Le module AU30Q peut être utilisé dans les systèmes SS-TWR (Single-Sided Two-way Ranging) et DS-TWR (Double-Sided Two-way Ranging) pour localiser les actifs. L'AU30Q peut être utilisé rapidement pour mettre en oeuvre des systèmes de localisation en temps réel (RTLS), ainsi que des systèmes de navigation automatisés dans les zones sans GPS, avec une précision de 10 cm.

Avec un facteur de forme compact et unifié de 12,0 mm × 25,0 mm × 2,4 mm, l'AU30Q est une solution UWB idéale pour les applications dans lesquelles la taille est importante et aide les fabricants à réduire la taille du produit et à optimiser le coût de conception. Ce module monté en surface est extrêmement robuste et dispose de deux interfaces SPI extrêmement fiables pour loger le processeur ainsi que d'une antenne interne, ce qui améliore la flexibilité de conception et réduit le temps et les efforts de développement.

Des échantillons d'ingénierie du module UWB AU30Q sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus sur le module AU30Q de Quectel, venez rencontrer Quectel au MWC Barcelona 2023, hall 5, stand 5A20.

