Le ministre Steven Guilbeault annoncera une aide financière pour favoriser les solutions fondées sur la nature et la protection de l'eau douce en Ontario





TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera du financement pour des solutions fondées sur la nature et des projets visant à protéger l'eau douce en Ontario. Ces investissements aideront le Canada à atteindre les cibles de réduction d'émissions qu'il s'est fixées pour 2030 au titre de l'Accord de Paris et les cibles de protection de la nature établies dans le Cadre de Kunming à Montréal.

Activité : Annonce et conférence de presse Date : Le mercredi 1er mars 2023 Heure : 9 h (HNE) Lieu : Université de Toronto

Centre de conférences Campbell

1, place Devonshire

Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour assister à cette activité en personne et être tenus informés si des changements y sont apportés.

