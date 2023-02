Celgard et C4V entament un accord d'alliance stratégique exclusif pour les batteries lithium-ion haute tension destinées aux giga-usines





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP, (Polypore) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord d'alliance stratégique avec la société C4V, spécialisée dans la technologie des batteries lithium-ion, afin de faire progresser le développement de cellules de batteries haute tension et hautes performances de nouvelle génération.

Celgard et C4V collaboreront au développement de séparateurs pour le marché des batteries lithium-ion, optimisées pour le matériau de cathode haute tension en phosphate métallique mixte de lithium bio-minéralisé (BM-LMP) de C4V. Cette collaboration fait partie du programme Supply Chain Partner de C4V, dans le cadre duquel les besoins clés de l'industrie des batteries sont ciblés et des solutions sont mises sur le marché. Les séparateurs à membrane Celgard® développés dans le cadre de l'alliance devraient avoir accès à toutes les giga-usines membres de C4V. Le séparateur innovant de Celgard pourrait alimenter une base de production de cellules de plus de 150 GWh prévue pour 2030. Ces sites de production de cellules sont situés aux États-Unis, en Inde et en Australie, et d'autres installations sont en cours de développement ailleurs. Celgard est déjà un membre certifié du programme Supply Chain Partners de C4V avec une génération actuelle de séparateurs Celgard®.

Stefan Reinartz, vice-président de Celgard chargé des véhicules à propulsion électrique (EDV) et des systèmes de stockage d'énergie (ESS) au lithium-ion, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au leader technologique C4V pour faire progresser les séparateurs de batterie Celgard® par voie sèche et développer avec eux des solutions innovantes pour les cellules de batterie BM-LMP. C4V a prouvé qu'elle pouvait mettre en service rapidement une fabrication de batteries de haute précision. Notre alliance ouvrira la voie à des innovations qui apporteront des cellules abordables à haut rendement énergétique aux personnes qui en ont besoin de toute urgence. »

La société mère de Polypore, Asahi Kasei, peut également soutenir la franchise de fabrication de cellules de C4V, qui utilise la même technologie et les mêmes fournisseurs, garantissant aux équipementiers une source solide de cellules et de batteries moins affectées par les perturbations environnementales ou régionales. Asahi Kasei voit une opportunité de tirer parti de sa base de fabrication internationale diversifiée pour répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement mondiale en BM-LMP pour les matières plastiques et les matériaux à retard thermique.

La production de cellules BM-LMP de la première franchise de fabrication de cellules C4V a commencé en août 2022. Les trois franchises existantes devraient continuer à se développer pour atteindre un total de 10 giga-usines d'ici 2030. Les cellules de batterie haute tension BM-LMP atteignent une longue durée de vie et une charge rapide sans utiliser de cobalt ou de nickel, ce qui diminue le risque posé par l'emballement thermique et les incertitudes liées à l'approvisionnement en matières premières de ces éléments.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses sans solvant, enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de séparateur de batterie de Celgard est importante pour la performance des batteries lithium-ion pour les véhicules à propulsion électrique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale avec des installations dans neuf pays, spécialisée dans les membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les applications spécialisées. Visitez www.celgard.com et www.polypore.com.

À propos de C4V

C4V est une société spécialisée dans la technologie des batteries lithium-ion qui possède une vaste expertise dans l'optimisation des performances des batteries et la conception de giga-usines de bout en bout. Les découvertes de C4V ont permis d'augmenter de manière significative la durée de vie et les performances de charge des batteries, et la conception de leur giga-usine permet aux économies émergentes de développer rapidement des écosystèmes de fabrication nationaux robustes. C4V coordonne ses activités avec les principaux partenaires de la chaîne d'approvisionnement en matières premières, consommables et équipements afin de commercialiser des batteries entièrement optimisées. Sa technologie innovante de stockage de l'énergie accélère la transition mondiale vers l'électrification.

