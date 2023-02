WEKA lance une initiative d'IA durable





L'entreprise s'attaque directement aux défis de l'IA en matière de développement durable avec une nouvelle initiative qui vise à sensibiliser, à générer des discussions et à identifier des solutions pour atténuer l'impact de l'IA sur l'énergie et le carbone

CAMPBELL, Californie, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), le fournisseur de plateforme de données pour les charges de travail à haute performance, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle initiative d'IA durable, « Sustainable AI ». L'initiative vise à sensibiliser à la croissance rapide dans le monde de la consommation d'énergie et des émissions de carbone des centres de données, qui est alimentée par les technologies informatiques de nouvelle génération comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage machine (ML) et le calcul haute performance (HPC). Bien que ces technologies soient au coeur de la recherche, des découvertes et de l'innovation, leur utilisation contribue involontairement à l'accélération des crises climatique et énergétique mondiales.

Par le biais de son initiative « Sustainable AI », WEKA s'engage à réaliser des investissements favorables au climat, à susciter des discussions au sein de l'industrie et de la société, ainsi qu'à engager et à collaborer avec les leaders des communautés politiques, scientifiques, commerciales et technologiques du monde entier afin de résoudre les problèmes et de promouvoir une utilisation plus efficace et durable de l'IA.

Dans un premier temps, la société a annoncé qu'elle s'associait à One Tree Planted pour contribuer à ses projets de reforestation mondiaux, qui soutiennent la décarbonisation et contribuent à atténuer les effets néfastes du changement climatique. Elle prévoit de mettre en place d'autres programmes au cours des prochains mois.

L'énigme de la durabilité de l'IA

L'IA, le ML et le HPC sont à l'origine d'une nouvelle ère de transformation numérique et de connaissances. Le traitement des données à grande échelle, l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle augmentent considérablement le rythme de la recherche moderne, des découvertes et des percées scientifiques, alimentant une vague d'innovation sans précédent que la société commence à peine à comprendre et à utiliser.

Ces technologies de nouvelle génération recèlent un immense potentiel pour aider la société à résoudre bon nombre des plus grands défis écologiques, humanitaires et commerciaux, notamment les crises climatique et énergétique. Dans le même temps, le fonctionnement de ces technologies est extrêmement gourmand en énergie et en performances, ce qui contribue à une croissance explosive de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Pour aggraver le problème, les unités de traitement graphique (GPU), nécessaires pour entraîner et exécuter les modèles d'IA, ont besoin d'un approvisionnement quasi ininterrompu de données en continu pour atteindre leur plein potentiel de traitement. Des études ont montré que les GPU sont généralement sous-utilisés et restent inactifs jusqu'à 70 % du temps, attendant que les données les alimentent en raison de la latence et des goulets d'étranglement dans le pipeline de données. En conséquence, les modèles d'IA peuvent prendre des jours, voire des semaines, pour être entraînés et exécutés.

Du point de vue de la durabilité, il s'agit d'un problème majeur. Des sources industrielles estiment que les centres de données consomment au moins 3 % de l'approvisionnement mondial en énergie chaque année. La charge de calcul de l'IA a doublé environ tous les quelques mois au cours de la dernière décennie, ce qui a fait exploser cette consommation.1

« Le discours public sur les avantages et l'éthique de l'IA a été solide et prolifique, mais il aborde rarement, voire jamais, l'impact environnemental de l'IA. Il est temps de changer cela », a déclaré Jonathan Martin, président de WEKA. « Notre planète connaît une grave détresse. Si nous ne trouvons pas rapidement des moyens d'apprivoiser les demandes énergétiques insatiables de l'IA et de maîtriser son empreinte carbone en pleine expansion, elle ne fera qu'accélérer et intensifier les problèmes mêmes que nous espérions qu'elle nous aiderait à résoudre. »

La reforestation : une pièce importante du puzzle de la décarbonisation

Les arbres sont essentiels à la santé de notre planète, à la biodiversité et à la réduction des effets néfastes du changement climatique. La reforestation permet de supprimer les émissions de carbone, d'inverser la perte de la nature, de promouvoir la biodiversité et elle est régulièrement identifiée par les scientifiques comme une solution importante pouvant contribuer à la décarbonisation dans la lutte contre le changement climatique.

Grâce à son partenariat avec One Tree Planted, WEKA plantera 20 000 arbres dans le monde en 2023 et s'engage à planter dix arbres pour chaque pétaoctet de logiciel vendu annuellement à l'avenir.

« Nous sommes ravis de travailler avec WEKA pour soutenir la reforestation mondiale et réduire les effets néfastes du changement climatique dans le cadre de son initiative d'IA durable », a déclaré Matt Hill, fondateur de One Tree Planted et optimiste environnemental en chef. « L'engagement de WEKA à planter des arbres pour les logiciels qu'il vend est un excellent exemple de la façon dont les entreprises technologiques peuvent contribuer à la nature et à un changement climatique positif pour notre planète. »

« Les arbres constituent l'un des moyens les plus efficaces pour capturer et éliminer le carbone de notre atmosphère afin de lutter contre les effets néfastes du changement climatique. WEKA est ravi de s'associer à One Tree Planted pour soutenir ses efforts de reforestation essentiels », a déclaré Martin. « Nous reconnaissons également que la reforestation n'est qu'une pièce du puzzle de la décarbonisation. Il serait tentant de s'arrêter là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les communautés commerciales, technologiques et scientifiques doivent travailler ensemble pour trouver des moyens de rendre l'IA et l'ensemble des données de l'entreprise plus durables. WEKA s'engage à faire sa part pour y parvenir. Surveillez cet espace. »

Pour en savoir plus sur l'initiative « Sustainable AI » de WEKA, visitez le site www.weka.io/sustainability.

