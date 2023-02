ONEPOINT présente Planforge 22, sa nouvelle solution de support tout au long du cycle de vie des projets





ONEPOINT, un chef de file de Gartner en gestion de projet adaptative et en reporting, présente aujourd'hui sa nouvelle plateforme Planforge - le successeur de son logiciel PPM hybride ONEPOINT Projects. Planforge 22 est la première version majeure de Planforge et se focalise sur le support nouvelle génération du cycle de vie des projets. La plateforme intègre un nouveau processus dynamique de clôture de projet, une gestion modernisée des demandes de changement, des rapports standard nettement améliorés et prend également en charge la matrice RACI.

"Avec Planforge, nous franchissons une nouvelle étape pour rendre le PPM hybride à la fois plus accessible et plus puissant", explique Gerald Aquila, fondateur et PDG de ONEPOINT. "En appliquant les meilleures pratiques et les enseignements tirés au cours de centaines de projets clients analysés par des consultants PPM de référence, notre logiciel dispose d'une expertise intégrée singulière et unique sur le marché en matière de gestion de projet."

Clôture dynamique des projets

Articulé autour d'un formulaire de clôture de projet accessible en permanence, le nouveau processus dynamique de clôture constitue la pierre angulaire de nombreuses améliorations pratiques proposées par la nouvelle plateforme Planforge :

- Scores et commentaires de 1 à 5 étoiles pour la réussite globale du projet, chaque objectif et KPI

- La phase post-projet est facile à planifier grâce à la liste des "to-dos"

- Les leçons tirées peuvent être intégrées à tout moment

- Le rapport standard de clôture de projet au format PDF a été repensé sur la base de nouvelles fonctionnalités

Leçons tirées

Outre le rôle essentiel qu'elles jouent dans le nouveau processus de clôture des projets, les leçons tirées sont de véritables outils de gestion légers et peuvent faire l'objet de rapports grâce à l'assistant de création de rapports flexible de Planforge.

"C'est une première étape importante pour préserver le précieux savoir-faire des projets et pour assurer la transparence et les apprentissages essentiels à toutes les parties prenantes du projet. Apprendre des erreurs du passé et appliquer les succès aux projets futurs devient un facteur clé de réussite", indique Dieter Freismuth, CTO de ONEPOINT.

Demandes de changement modernisées

Un autre facteur de réussite réside dans la gestion efficace des requêtes de changement. La manière dont les demandes de changement sont saisies et affichées dans Planforge a fait l'objet d'une refonte complète. ONEPOINT a donc intégré les meilleures pratiques les plus récentes tout en simplifiant l'interface utilisateur. ONEPOINT a dynamisé les demandes de changement, notamment en permettant aux chefs de projet de déléguer la responsabilité et de hiérarchiser les changements. Par ailleurs, la plateforme Planforge propose désormais un rapport standard intégré et personnalisable concernant une demande de changement.

Matrice RACI

Parmi les autres améliorations, notons la prise en charge de ma matrice RACI, qui améliore la visibilité des chefs de projet sur les responsabilités des équipes dans le cadre de projets et de programmes complexes.

Disponibilité

Planforge est disponible gratuitement pour un maximum de 4 utilisateurs, en tant que service en cloud et sur site. ONEPOINT propose également différentes formules pour une connectivité étendue, notamment une intégration bidirectionnelle avec Jira d'Atlassian. Enregistrez-vous dès maintenant sur www.planforge.io.

À propos

ONEPOINT Projects offre aux équipes les moyens de concrétiser leurs projets. Avec son logiciel PPM hybride Planforge, ONEPOINT simplifie les tâches quotidiennes liées aux projets avec une approche pratique de la gestion de projet et de portefeuille et de la planification agile d'entreprise. Considéré comme un leader de l'APMR par Gartner, ONEPOINT repose sur des normes de référence telles que l'IPMA, le PMI, PRINCE2 et SAFe, qui permettent aux organisations orientées projets de gagner en transparence, de réduire les délais de commercialisation et d'optimiser l'utilisation des ressources.

