Investissements PSP reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une sixième année consécutive





MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est fier d'avoir été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour la sixième année consécutive.

Ce palmarès, qui en est à sa 18e édition, récompense les employeurs de la région du Grand Montréal qui, dans leur secteur d'activité, offrent un environnement de travail exceptionnel.

« Nous sommes honorés d'être une fois de plus reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal », déclare Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Cela renforce notre engagement à favoriser une culture axée sur les personnes tout en maintenant des pratiques de classe mondiale pour soutenir notre personnel. Je suis inspirée par l'expertise et l'engagement de nos collaborateurs dans l'exécution de notre important mandat et le renforcement de nos capacités mondiales. »



« Chez Investissements PSP, nous accueillons les talents de tous les horizons », affirme Mélanie Bernier, première vice-présidente, cheffe des Affaires juridiques et des Ressources humaines chez Investissements PSP. « Nous continuerons à améliorer notre offre employeur et à cultiver un environnement inclusif, équitable et tourné vers l'avenir, où chacun se sent valorisé et responsabilisé. »

Fondé en 1999, Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada. Dans le cadre de notre expérience employé, nous continuons à être engagés à améliorer nos politiques pour mieux soutenir la santé et le bien-être de nos employé(e)s. Parmi les initiatives que PSP a introduites récemment, on peut citer :

L'amélioration de notre offre d'avantages sociaux pour inclure des services de soins de santé virtuels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un soutien financier pour les traitements de fertilité et les parcours d'affirmation de genre.





Une importante augmentation de notre couverture annuelle en matière de santé mentale et des dépenses admissibles pour nos employé(e)s et leurs familles.





Un programme flexible offrant des solutions de service de garde pour nos employé(e)s de Montréal et leurs familles.?





Renforcement de notre programme d'intégration des vétérans pour aider ces derniers à élargir leurs compétences dans le monde des affaires et à acquérir une expérience significative en entreprise.





Collecte de fonds pour soutenir l'aide humanitaire en Ukraine grâce à notre programme « PSP s'engage » et aux programmes de jumelage de dons des employé(e)s.

Les candidatures au classement des meilleurs employeurs de Montréal sont jugées sur la base de huit critères indicatifs du succès de l'organisation et de la satisfaction des employé(e)s : (1) lieu de travail; (2) atmosphère et aspect social; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employé(e)s; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement des compétences; et (8) participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

