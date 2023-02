CSL nommée l'un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2023





MONTRÉAL, 28 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Groupe CSL (« CSL ») est fière d'annoncer qu'elle a été nommée l'un des Meilleurs employeurs de Montréal pour la cinquième année consécutive. Le concours annuel, mené par Mediacorp Canada Inc. reconnaît les employeurs de la région métropolitaine de Montréal qui offrent un milieu de travail exceptionnel et des politiques de ressources humaines progressistes.



Parmi la liste impressionnante de candidats cette année, CSL s'est distinguée par son engagement envers le bien-être et la croissance professionnelle des employés, qui comprend des programmes complets de santé et de bien-être, des formules de travail flexibles et des opportunités de formation et de développement continus.

« Nous sommes ravis d'être une fois de plus reconnus comme l'un des Meilleurs employeurs de Montréal », a déclaré Stéphanie Aubourg, chef des ressources humaines de CSL. « Cette distinction reflète nos efforts continus pour créer une culture d'entreprise qui favorise l'engagement, la satisfaction et la croissance professionnelle. Nous nous engageons à investir dans nos employés et à leur fournir le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

En plus de mettre l'accent sur le bien-être des employés, l'engagement dont fait preuve CSL en matière de durabilité et d'implication communautaire suscite la fierté et la motivation des employés qui souhaitent avoir un impact positif. La culture d'innovation de CSL offre également aux employés l'occasion d'être à l'avant-garde des développements de l'industrie, en travaillant sur des technologies et des solutions de pointe qui transforment l'industrie du transport maritime.

« Nous sommes fiers de faire partie de la communauté montréalaise et de contribuer au développement économique et social de la ville », a ajouté Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour créer un impact positif sur nos employés, notre communauté et l'environnement. »

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL a son siège social à Montréal et des divisions dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. L'entreprise livre chaque année des millions de tonnes de marchandises pour une clientèle oeuvrant dans les secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

