Valorisation de la culture, de la créativité et de la flexibilité en milieu de travail : annonce des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2023

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Les employeurs sont de plus en plus nombreux à adopter un mode de travail hybride à long terme, et certaines entreprises trouvent des façons créatives de garder les employés connectés et de maintenir des milieux de travail dynamiques, même si leurs équipes ne sont pas toujours physiquement ensemble. C'est le message que nous a transmis cette année le palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal, qui a été annoncé aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Montréal est depuis longtemps un chef de file dans l'offre de milieux de travail souples et dynamiques, affirme Kristina Leung, éditrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette année, les entreprises qui figurent au palmarès des meilleurs employeurs de Montréal se distinguent par une culture de travail florissante, des avantages sociaux uniques et des politiques de soutien qui accordent la priorité au bien-être des employés. »

Bon nombre des entreprises nommées cette année offraient des options de travail flexibles bien avant la pandémie, mais les dernières années ont permis de jeter un nouveau regard sur la possibilité de faire la transition entre le travail à distance et le travail hybride grâce à des rencontres en personne. Les entreprises nommées cette année font preuve de créativité dans la création de cultures de travail dynamiques et enrichissantes qui améliorent l'expérience de travail de leurs employés.

« L'accent est mis sur les relations sociales, et les entreprises nommées organisent des activités et des événements pour aider leurs employés à établir des relations à l'extérieur du travail, déclare Richard Yerema, directeur de la rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Des liens étroits mènent à un travail d'équipe solide et, bien sûr, à la possibilité d'avoir du plaisir en cours de route. »

Parmi les initiatives soulignées par les rédacteurs cette année, mentionnons les suivantes :

Osedea offre un programme spécial (« Dreams Come True ») en vertu duquel les employés admissibles obtiennent 5 000 $ et une semaine de vacances supplémentaire pour réaliser un projet ou un objectif personnel de longue date.





une semaine de vacances supplémentaire pour réaliser un projet ou un objectif personnel de longue date. Le Groupe Dynamite a lancé une politique de vacances illimitées en réponse aux commentaires de ses employés en 2021 : la politique remplace l'indemnité de congé annuel traditionnelle et les congés pour raisons personnelles, ce qui permet aux employés de demander des congés sans limite.





Sodexo Canada encourage ses employés à aider les organismes de bienfaisance locaux en leur offrant du temps libre rémunéré pour faire du bénévolat (deux jours par année) et reconnaît les efforts de ses employés dans la lutte contre la faim (une priorité caritative de l'entreprise) au moyen d'un prix spécial (« Heroes of Everyday Life ») qui offre aux lauréats une subvention de 2 000 $ à remettre à l'organisme de bienfaisance de leur choix dans ce domaine.





Motive Studios aide son personnel à faire face aux urgences familiales imprévues en offrant des prestations complémentaires de compassion aux employés appelés à prendre soin d'un être cher, ainsi qu'un congé de deuil lors du décès d'un proche.





Insight Canada veille à ce que ses employés aient accès aux soins dont ils ont besoin grâce à une couverture illimitée des services de santé mentale et réalise régulièrement des sondages sur le mieux-être afin d'adapter ses avantages sociaux aux besoins des employés.

Publié pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs à Montréal est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres entreprises du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui est utilisé par plus de deux millions de chercheurs d'emploi chaque année et présente des commentaires des rédacteurs exclusifs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

La liste complète des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2023 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial et publiée dans le Montreal Gazette. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés d'histoires et de photos, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

