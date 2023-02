La Banque Haventree accueille sa nouvelle présidente et chef de la direction, Fern Glowinsky





Le meneur du marché du prêt alternatif recrute une cadre spécialisée en services financiers et technologie pour mener sa prochaine phase d'expansion

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La Banque Haventree a le grand plaisir d'annoncer la nomination de Fern Glowinsky, une cadre accomplie, au poste de présidente et chef de la direction. Cette nomination prend effet le 27 février 2023.

Fern se joint à la Banque Haventree forte d'une expérience de plus de 20 ans comme cadre dans des sociétés de services financiers et des entreprises de technologie financière à forte croissance. Elle y a fait ses preuves en mettant sur pied des équipes performantes, en repérant les occasions de croissance et en créant de la valeur.

« Le conseil d'administration et les actionnaires se réjouissent d'accueillir Fern Glowinsky comme nouvelle présidente et chef de la direction, a déclaré Stephen J. Griggs, président du CA. Fern est membre du conseil d'administration de la Banque Haventree depuis un an et demi, période pendant laquelle nous avons pu bénéficier de sa précieuse contribution et de ses conseils stratégiques. Leader énergique et passionnée, Fern possède l'esprit d'entreprise nécessaire pour élargir les assises déjà solides de la Banque Haventree et diriger sa prochaine phase d'expansion. »

Fern était depuis 2018 présidente et chef de la direction de Merrco Payments, dont elle a fait une entreprise de paiements de premier plan dans le domaine du cannabis. Elle a auparavant dirigé des entreprises du secteur des prêts à risque et fait partie pendant 15 ans de l'équipe de la haute direction de Moneris, une coentreprise de RBC et de BMO. Tout au long de sa carrière, Fern a montré une capacité à rassembler des équipes autour d'une vision commune, à mener des transformations numériques réussies et à établir des partenariats solides et durables.

« C'est pour moi un grand honneur de me joindre à la Banque Haventree, véritable chef de file du prêt hypothécaire alternatif au pays, a déclaré Mme Glowinsky. « L'approche empathique de la Banque Haventree et sa culture centrée sur les gens correspondent à mes valeurs profondes. Nous avons une équipe exceptionnelle et dévouée, et je suis enthousiaste à l'idée d'offrir à un plus grand nombre de Canadiens les solutions de prêt hypothécaire souples dont ils ont besoin. »

Fern est titulaire d'un MBA/JD de Schulich et Osgoode et d'un baccalauréat en économie de l'Université Western. Elle a également obtenu le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés. En plus de continuer à siéger au conseil d'administration de la Banque Haventree, elle est présidente du conseil d'administration de Merrco, administratrice du A&W Revenue Royalties Income Fund et membre du conseil de la Baycrest Foundation.

Elle succède à Michael Jones qui a contribué à faire de la Banque Haventree le modèle de réussite qu'elle est aujourd'hui ainsi qu'à renforcer l'industrie du prêt alternatif à la grandeur du Canada.

À propos de la Banque Haventree

Fondée en 1990 et au service de ses clients canadiens partout au pays, la Banque Haventree est une banque de l'annexe 1 assujettie à la réglementation fédérale ayant pour objectif de transformer l'univers du prêt alternatif au Canada. Appuyée par une équipe spécialisée et expérimentée, la Banque Haventree travaille en étroite collaboration avec les courtiers en prêts hypothécaires et en dépôts pour recommander à ses clients les meilleures solutions pour leurs hypothèques et dépôts de CPG. La Banque Haventree adopte une approche empathique pour aider les travailleurs canadiens à accéder à la propriété. Assortis de taux concurrentiels, ses CPG sont offerts sur diverses plateformes de gestion du patrimoine. Pour de plus amples renseignements sur la Banque Haventree, consultez le site www.haventreebank.com.

