Smiths Detection lance un scanner de point de contrôle par tomodensitométrie informatisée (CT) plus compact





Smiths Detection, un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité, annonce le lancement du HI-SCAN 6040 CTiX Modèle S, une version plus compacte de son scanner de point de contrôle de passagers par tomodensitométrie informatisée (CT) de référence, très prisé par les opérateurs en charge de la sécurité.

Ce nouveau modèle, dont la largeur et le poids ont été respectivement réduits de 20 cm et de 350 kg par rapport au modèle HI-SCAN 6040 CTiX, peut être facilement intégré à des points de contrôle d'aéroports ou d'infrastructures critiques existants ou nouveaux. Les deux modèles du HI-SCAN 6040 CTiX offrent une qualité d'image inégalée sur le secteur, une consommation énergétique limitée, une vitesse de convoyage de 0,2m/s, soit 30 % de plus que les autres scanners CT, ainsi que de faibles niveaux de bruit, sans aucune vibration. Le tout permet de garantir une expérience du point de contrôle plus agréable, tant pour les passagers que pour les opérateurs en charge de la sécurité.

En exploitant la puissance du contrôle par tomodensitométrie informatisée (CT), le HI-SCAN 6040 CTiX Modèle S élimine la nécessité de sortir les appareils électroniques, les liquides et les gels des bagages à main grâce à des images volumétriques en 3D, ce qui réduit le nombre de plateaux et accélère le processus de contrôle de sécurité. Le nouveau Modèle S se dote également de l'interface opérateur primée du modèle d'origine.

Le HI-SCAN 6040 CTiX Modèle S s'intègre aussi bien à la technologie de Smiths Detection qu'aux technologies de tiers, ce qui facilite le développement de solutions en architecture ouverte. Ses capacités peuvent encore être renforcées par l'ajout du logiciel de détection automatique d'objets de Smiths Detection, iCMORE, qui permet de déceler automatiquement une liste toujours plus vaste d'objets interdits et d'accroître la sécurité, tout en gagnant en efficacité. Les fonctions et dispositifs de contrôle de sureté des données les plus récents assurent quant à eux la protection des informations et des biens des consommateurs contre les cyberattaques.

Philo Daniel, Directeur global du marché Aviation de Smiths Detection, a déclaré: « La solution leader du marché HI-SCAN 6040 CTiX, dont plus de 700 unités ont été vendues à travers le monde, offre ce qu'il y a de mieux en matière de sécurité des bagages de passagers, et nous sommes ravis d'enrichir notre gamme de produits au travers de ce nouveau lancement. Nous avons mis au point un scanner plus rationnalisé, que peuvent intégrer des points de contrôle pourtant limités en termes de dimensions et d'agencement et qui améliore l'efficacité énergétique, le processus de contrôle, la sécurité et l'expérience des passagers. »

Le HI-SCAN 6040 CTiX Modèle S est homologué ECAC EDS CB C3 en Europe, d'autres certifications locales suivront.

FIN

A propos de Smiths Detection:

Smiths Detection est un leader mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour l'aviation, les ports et les frontières, la sécurité urbaine et la défense. Avec plus de 70 ans d'expérience sur le terrain, Smiths Detection fournit les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques et de stupéfiants, contribuant ainsi à rendre le monde plus sûr.

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site http://www.smithsdetection.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 07:55 et diffusé par :