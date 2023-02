HONOR ANNONCE LE LANCEMENT MONDIAL DE LA SÉRIE HONOR MAGIC5 ET DU HONOR MAGIC Vs AU MWC 2023





A l'occasion du MWC, HONOR introduit sur le marché ses nouveaux produits phares, et propose des smartphones aux innovations centrées sur l'usage des utilisateurs

BARCELONE, 28 février 2023 /CNW/ - La marque high-tech mondiale HONOR a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle approche de la technologie centrée sur l'humain, « Tech to Inspire », lors du Mobile World Congress 2023. Au cours de l'événement, HONOR a officialisé sa stratégie "Dual Flagship", déployée au niveau mondial, et a également annoncé le lancement de la série HONOR Magic5 et du HONOR Magic Vs, les dernières itérations de la gamme HONOR Magic Series. Chaque smartphone a été pensé pour offrir une expérience à la pointe de la technologie aux utilisateurs du monde entier. « HONOR met un point d'honneur à répondre aux besoins réels des utilisateurs, et adopte ainsi une approche centrée sur l'humain dont le but est d'offrir des solutions technologiques intuitives pour améliorer la vie quotidienne de chacun », explique George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. « Le HONOR Magic5 Pro, notre dernier flagship, et le HONOR Magic Vs, notre premier modèle pliant à être lancé mondialement, repoussent les limites de l'industrie dans tous les domaines de l'expérience utilisateur, et donnent vie à notre ambition de créer un quotidien plus intelligent et plus intuitif, accessible au plus grand nombre. »

LANCEMENT OFFICIEL DU HONOR MAGIC5 PRO

Doté d'un grand nombre de mises à jour significatives, le HONOR Magic5 Pro, fleuron de la gamme, offre des avancées impressionnantes en matière de design, d'affichage, de photographie et de performances, établissant de nouvelles normes de référence dans l'industrie pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Introduction de la toute nouvelle Star Wheel, pensée avec la courbe de Gaudi

Fidèle au design iconique directement inspiré de "L'Oeil de la Muse", le HONOR Magic5 Pro fait évoluer le concept en redessinant et en introduisant le système Star Wheel Triple Camera. Rendant hommage à Antoni Gaudi, le HONOR Magic5 Pro dispose d'un châssis symétrique à double courbure pour une meilleure prise en main, ainsi que du système Star Wheel Triple Camera Design, centré au dos. Les magnifiques courbes que l'on trouve dans les paysages naturels et l'architecture moderne ont inspiré le design de ce smartphone à la pointe de la technologie, démontrant ainsi la combinaison harmonieuse formée par l'art et la technologie.

Un écran haut de gamme en tête du classement DXOMARK

Doté d'une dalle LTPO1 de 6,81 pouces avec un écran flottant "Quad curved" unique, le HONOR Magic5 Pro garantit une expérience visuelle immersive, que les utilisateurs soient en train de naviguer sur le web, de jouer à des jeux vidéo ou de lire. Équipé d'une nouvelle technologie d'amélioration de la luminance de l'écran, la série HONOR Magic5 offre une luminosité HDR maximale de 1800 nits2, garantissant des images claires même en plein soleil. Avec le calibrage de la double luminance pour une luminosité intérieure typique de 120 nits et une luminosité extérieure de 800 nits, le HONOR Magic5 Pro offre uneprécision des couleurs à la pointe du secteur. Le HONOR Magic5 Pro est également équipé d'une puce d'affichage discrète3 destinée à améliorer la qualité visuelle des images en mouvement. Tout en offrant un effet HDR toujours actif pour améliorer la clarté des vidéos, la puce promet une fréquence d'images plus élevée avec une consommation d'énergie plus faible, pour une expérience de jeu plus fluide sur la durée. Certifié HDR10+ et IMAX Enhanced, le HONOR Magic5 Pro permet aux utilisateurs de profiter de leurs contenus vidéos préférés avec une qualité d'image optimisée. Soulageant la fatigue oculaire des utilisateurs, le HONOR Magic5 Pro garantit une faible émission de lumière bleue et est certifié par le TÜV Rheinland4. Il dispose également d'une technologie de gradation dynamique qui simule la lumière naturelle dans le but d'atténuer la fatigue oculaire. Et pour optimiser le confort visuel des utilisateurs, il propose aussi l'affichage nocturne circadien pour améliorer la qualité du sommeil, couplé à un écran LTPO - une première dans l'industrie - avec une technologie de gradation à modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 2160 Hz5 pour minimiser le scintillement de l'écran. Cela en fait le modèle idéal pour ceux qui passent de longues heures devant leur smartphone. Le HONOR Magic5 Pro a obtenu d'excellentes performances d'affichage, atteignant la première place du classement DXOMARK des écrans de smartphones avec un score maximal de 151.

Un système d'appareil photo inégalé, couronné par DXOMARK

Le HONOR Magic5 Pro a également pris la première place du classement mondial des appareils photo DXOMARK avec un score de 152, faisant de lui le smartphone le mieux noté à ce jour. Le HONOR Magic5 Pro est doté d'une puissante combinaison de trois appareils photo principaux comprenant un appareil photo grand angle de 50 Mpx, un appareil photo ultra grand angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx6. Son grand capteur promet des performances supérieures au niveau de la détection de la lumière : l'appareil photo produit ainsi des clichés aux détails raffinés, quelles que soient les conditions de luminosité. La technologie Ultra Fusion, un algorithme qui complète le système d'appareil photo, améliore considérablement la clarté de l'image, notamment sur la plage de zoom 3,5x-100x. Équipé du tout nouveau HONOR Image Engine, le HONOR Magic5 Pro dispose du tout nouvel algorithme de capture Falcon Millisecond, permettant aux utilisateurs de capturer des scènes complexes 6 Cette combinaison de caméras n'est disponible que sur la version Pro. La version standard comprend une caméra principale large de 54 Mpx, une caméra ultra large de 50 Mpx et une caméra téléobjectif de 32 Mpx. Les pixels des photos et des vidéos peuvent varier en fonction des différents modes. Veuillez vous référer à la situation réelle. 5 L'écran prend en charge une gradation PWM haute fréquence maximale de 2160 Hz, qui prend effet dans les scénarios à faible luminosité. Veuillez vous référer à l'expérience réelle. Le téléphone n'est pas un équipement médical et n'est pas disponible pour un traitement. 4L'écran a obtenu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light. Ce produit n'est pas destiné à un usage médical et n'a pas de fonction thérapeutique. 3Disponible uniquement sur la version Pro.2Disponible uniquement sur la version Pro. La version Standard a une luminosité HDR maximale de 1600 nits.1 Disponible uniquement sur la version Pro. La version standard est équipée d'un écran OLED de 6,73 pouces. Avec un design à coins ronds sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran est de 6,81 pouces lorsqu'elle est mesurée comme un rectangle standard (le champ de vision réel est légèrement plus petit). avec une facilité et une clarté remarquables. Ils peuvent également photographier des scènes en basse lumière avec une grande rapidité grâce à la fonction Super Night Capture. En complément, le HONOR Magic5 Pro est doté de la fonction AI Motion Sensing Capture7, capable de détecter automatiquement le point le plus haut d'un saut et de le capturer en ultra-haute définition. Afin de mettre cette technologie à l'épreuve, HONOR s'est associé au GUINNESS WORLD RECORDSTM, en utilisant le HONOR Magic5 Pro en mode automatique pour immortaliser le basketteur professionnel Piotr Grabowski, triple recordman mondial de dunk, lorsqu'il a établi le nouveau record du monde du "Highest between the legs Slam Dunk". Permettant aux créateurs en herbe de réaliser des séquences en qualité cinématographique, le HONOR Magic5 Pro est doté de la fonction IMAX Enhanced Movie Master, qui offre la possibilité de tourner et de monter des vidéos époustouflantes, directement depuis leur smartphone.

Une confidentialité et une sécurité renforcées pour une protection complète

Le HONOR Magic5 Pro est livré avec le système de sécurité Dual-TEE co-développé avec Qualcomm®, et offre une protection matérielle des données des utilisateurs. Équipé d'une puce de sécurité discrète, le HONOR Magic5 Pro promet un niveau de sécurité maximal pour protéger les mots de passe et les données biométriques liées à la reconnaissance faciale et aux empreintes digitales. Le HONOR Magic5 Pro apporte des améliorations importantes à AI Privacy Call 2.08, la solution révolutionnaire d'HONOR contre les fuites sonores, et introduit une technologie de contrôle spatial de l'énergie sonore, une première dans l'industrie. Cette dernière génère des ondes opposées pour éviter les fuites sonores lors des appels téléphoniques. Tout en offrant une amélioration de 100%9 du volume d'appel pour une expérience de communication plus claire, AI Privacy Call 2.0 garantit que même si l'utilisateur se trouve dans un environnement bondé mais calme, comme un ascenseur, les personnes à proximité ne pourront pas entendre clairement la voix de la personne qui appelle.

Des performances exceptionnelles grâce à une technologie de pointe

Alimenté par la dernière plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 de Qualcomm®, le HONOR Magic5 Pro offre des performances inégalées, permettant à l'utilisateur d'améliorer sa productivité ou ses expériences de divertissement à tout moment. Équipé de la première architecture d'antenne autonome Wi-Fi et Bluetooth du secteur, le HONOR Magic5 Pro améliore les performances Wi-Fi de 200%10 et réduit la latence Wi-Fi de 30%11 par rapport aux smartphones dotés d'une conception d'antenne traditionnelle, apportant aux utilisateurs une flexibilité et une mobilité optimisées pour le travail et les loisirs. Doté de la fonction SuperCharge12 HONOR 66W filaire et 50W sans fil, le HONOR Magic5 Pro dispose d'une très grande batterie de 5100mAh13, promesse d'une journée complète d'utilisation ininterrompue. Livré sous le dernier MagicOS 7.1 basé sur Android 13, le HONOR Magic5 Pro offre une gamme de fonctionnalités intelligentes, telles que MagicRing pour la collaboration multi-appareils et Magic Text pour la reconnaissance intelligente du texte, permettant ainsi aux utilisateurs d'être plus productifs.13 Valeur typique. La capacité nominale de la batterie non amovible est de 5 000 mAh. 12 La charge sans fil HONOR SuperCharge de 50W est uniquement disponible sur la version Pro. La puissance de charge filaire maximale prise encharge est de 66W avec le HONOR SuperCharge et le câble d'origine. Et la puissance de charge sans fil maximale est de 50W avec un adaptateur de charge de 50W. Les données réelles peuvent varier en raison de différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux. Le chargeur sans fil doit être acheté séparément.11 Données des laboratoires HONOR.10 Données des laboratoires HONOR. 9 Données des laboratoires HONOR comparées à celles de la génération précédente.8 L'appel confidentiel AI s'applique à partir de 8 bars de volume. Cette fonction réduit les fuites sonores, mais n'est pas complètement insonorisée, lasensation de fuite sonore est liée au niveau sonore de l'environnement. Veuillez vous référer à votre expérience réelle.7 La fonction AI Motion Sensing Capture prend en charge un obturateur intelligent à haute vitesse, qui capture rapidement les moments merveilleux où les gens sourient, sautent, etc. ou les mouvements des chats et des chiens. L'effet réel peut varier en fonction des scénarios. La version standard prend également en charge cette fonction.

LANCEMENT DU HONOR MAGIC Vs, LE PREMIER SMARTPHONE PLIANT HONOR À ÊTRE LANCÉ MONDIALEMENT

Le HONOR Magic Vs est le premier téléphone pliant de la marque à faire ses débuts en dehors de la Chine. Il bénéficie d'un design haut de gamme, d'un écran et de performances exceptionnels, portant de ce fait l'expérience à un niveau supérieur. Compagnon idéal des entrepreneurs nomades et de ceux qui pour qui le divertissement lors des déplacements est primordial, il allie style et performances.

Aussi robuste que légère : introduction d'un design de charnière révolutionnaire

Le HONOR Magic Vs est exceptionnellement fin et léger, mesurant seulement 12,9mm14 d'épaisseur lorsqu'il est plié et pesant 267g15. Sous son format compact se cache une batterie de 5000mAh16, la plus grande capacité de batterie parmi les smartphones pliants de moins de 270g disponible à ce jour. La légèreté du HONOR Magic Vs s'explique par la présence d'une charnière extrêmement légère, pensée sans engrenage et soigneusement conçue à l'aide d'une technologie de moulage en une seule pièce, réduisant ainsi le nombre de composants structurels de 92 dans la génération précédente à seulement 417. Dotée d'une durabilité exceptionnelle, la charnière peut supporter jusqu'à 400 000 plis18 selon les tests de TÜV Rheinland, ce qui équivaut à plus de dix ans d'utilisation à raison de 100 plis par jour, établissant ainsi un nouveau record en matière de conception de smartphones pliants. Grâce à la structure sophistiquée de sa charnière, le HONOR Magic Vs se plie entièrement et ne laisse apparaître aucun espace. Lorsqu'il est déplié, son écran est presque entièrement plat.

Un double affichage pour une expérience visuelle exceptionnelle

Afin d'optimiser les niveaux de productivité des utilisateurs, le HONOR Magic Vs dispose d'un écran externe de 6,45 pouces19 au format 21:9 et d'un rapport écran/corps de 90%20. Lorsqu'il est déplié, le HONOR Magic Vs promet une expérience semblable à celle d'une tablette avec un écran interne extra-large de 7,9 pouces21, permettant aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches simultanément et de visualiser des contenus différents avec une facilité remarquable. Doté de solutions professionnelles destinées à améliorer le confort des yeux, le HONOR Magic Vs dispose lui aussi d'une fonction de gradation dynamique, de la technologie d'affichage nocturne circadien et d'une fonction de gradation à modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 1 920 Hz, la fréquence la plus élevée jamais atteinte sur le marché des smartphones pliants. Cela permet notamment de réduire efficacement les effets de la fatigue oculaire liée à un usage prolongé d'outils numériques.

Des configurations de pointe pour une expérience utilisateur sous le signe de la performance

Le HONOR Magic Vs est équipé d'un impressionnant système de triple caméra arrière comprenant un objectif principal IMX800 de 54MP, une caméra principale ultra large et macro de 50MP et un zoom optique 3X de 8MP, offrant une expérience photographique exceptionnelle, quelles que soient les conditions de prise de vue22. 22 La caméra frontale est de 16MP. Les caméras sont disponibles sur l'écran intérieur et l'écran extérieur. Les pixels peuvent varier en fonction des modes photo. Veuillez vous référer aux situations réelles. 21 Avec des coins arrondis appliqués sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran principal est de 7,9 pouces lorsqu'elle est mesurée selon le rectangle standard (la zone visible réelle est légèrement plus petite). 20Données des laboratoires HONOR. 19Avec des coins arrondis appliqués sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran de couverture est de 6,45 pouces lorsqu'elle est mesurée selon le rectangle standard (la zone visible réelle est légèrement plus petite). 18Données des laboratoires HONOR. 17Données des laboratoires HONOR comparées à celles du HONOR Magic V. 16Capacité typique. La capacité nominale est de 4900mAh. 15Données des laboratoires HONOR. La version la plus légère pèse 261 g, avec un dos en cuir végétalien. Le poids total inclut la batterie. Le poids réel peut varier en raison de la configuration des produits, des processus de fabrication et des méthodes de mesure. 14Le HONOR Magic Vs présente une épaisseur de 12,9 mm (écran plié) et de 6,1 mm (écran déplié). La taille du produit peut varier en fonction de sa configuration, du processus de fabrication et des méthodes de mesure. Les détails des spécifications ne sont donnés qu'à titre indicatif. Propulsé par la plateforme mobile Snapdragon® 8+ Gen 1 de Qualcomm23, le HONOR Magic Vs offre des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique pour une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide. Doté de la technologie Turbo X de HONOR, il garantit une meilleure autonomie et une expérience plus fluide. Le HONOR Magic Vs est livré avec le dernier HONOR MagicOS 7.1 basé sur Android 13. En plus de MagicRing pour la collaboration multi-appareils et de Magic Text pour la reconnaissance intelligente du texte, le flagship pliant est doté des fonctions Smart Multi-window et de APP Extender, qui permettent la prise en charge du multitâche entre les applications et au sein d'une même application, aidant les utilisateurs à gagner du temps et à effectuer plus de tâches simultanément. Le Magic5 Pro et Magic Vs proposeront 3 ans de mise à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Couleurs, prix et disponibilité

Conçu pour les plus audacieux, le HONOR Magic5 Pro est disponible en Black et en Meadow Green24. Le HONOR Magic5 Pro sera proposé à partir de 1199? en configuration 12+512Go à partir du deuxième trimestre 2023. Proposé en deux superbes coloris, Cyan et Noir25, le HONOR Magic Vs sera disponible dans le courantdu premier semestre 2023 à partir de 1599? en configuration 12+512Go.

À propos de HONOR

Créée en 2013, Honor réussit à devenir en à peine plus d'une décennie une marque technologique mondiale. Très populaire notamment auprès des jeunes à ses débuts, la marque s'adresse aujourd'hui à tous les consommateurs. Depuis sa création, l'entreprise met ses capacités de R&D et d'innovation au service des utilisateurs et a développé au fil des années une gamme complète de produits technologiques : smartphones, PC, wearables, et plus récemment, tablettes. Suite à sa nouvelle indépendance depuis janvier 2021, elle entend poursuivre son développement encore son empreinte en proposant des produits toujours plus innovants et adaptés aux besoins de chacun. Son ambition ? Devenir une marque mondiale emblématique et, à terme, leader sur ses marchés. Pour plus d'informations, veuillez consulter la boutique en ligne HONOR à l'adresse www.hihonor.com

Community hihonor.com France

Facebook HONOR France

Twitter HONOR France

Instagram HONOR France

Youtube HONOR France

25 La disponibilité des couleurs peut varier selon les régions.

24 La disponibilité des couleurs peut varier selon les régions.

23 Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2010080/MWC_KV_ID_3db63fc0b559.jpg

SOURCE HONOR

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 07:29 et diffusé par :