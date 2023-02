Kandao Meeting Omni, une solution de collaboration multisystème révolutionnaire pour les grandes salles de conférence





SHENZHEN, Chine, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Kandao est ravi de lancer Kandao Meeting Omni, une solution de collaboration multisystèmes pour les conférences à large portée. Il simplifie et redéfinit de manière innovante les conférences à large portée, en accédant à jusqu'à quatre Kandao Meeting Pro ou Kandao Meeting S, en rassemblant les données d'IA de détection de visage et de localisation vocale, et en les rassemblant dans un seul écran de conférence après les avoir réanalysées et assemblées.

Voir mieux

L'ensemble du système Kandao Meeting Omni peut être équipé de quatre caméras à 360 degrés pour couvrir une zone ultra-large ; il peut même être équipé de la reconnaissance faciale intelligente, du tracking de visage intelligent, et de la déduplication faciale, afin que plus de participants soient visibles. Grâce à la fonction intégrée de priorité des visages de face et des visages rapprochés appliquée aux règles de sélection des portraits, il permet un contact visuel même en communication à distance. Les utilisateurs peuvent sélectionner un mode de vue comme Speaker View pour mettre en avant le locuteur ou Gallery View pour afficher huit participants ayant récemment pris la parole. Et pour être sûr de rester concentré sur les points les plus importants, Kando Meeting Omni permet également de verrouiller l'écran et de zoomer ou dézoomer.

Mieux parler et mieux entendre

Le réseau de 8 microphones en duplex intégral a été mis à niveau en 4 groupes, équipé de technologies de formation de faisceaux, d'annulation d'écho, de réduction du bruit et de suppression de Larsen intégrées. Il offre une gamme plus large de lecture audio de haute qualité afin que chaque mot soit bien transmis. La qualité sonore est également améliorée, avec un maximum de quatre ensembles de haut-parleurs hi-fi personnalisés. Les participants entendront toujours clairement, quelle que soit la taille de la salle de conférence.

Protection des données et confidentialité

En mettant l'accent sur la sécurité de l'information, toutes les données du Kandao Meeting Omni sont traitées instantanément, sans être téléchargées sur le cloud ni dans la base de données. Ni l'adresse IP ni les emplacements ne seront stockés. Les appareils peuvent être cachés pour empêcher les connexions malveillantes et être liés à l'hôte pour assurer un accès sécurisé aux appareils.

À propos de l'entreprise :

Kandao est un leader de l'innovation dans les produits d'imagerie de nouvelle génération qui combine la technologie VR, un algorithme IA et la vidéoconférence. Pour créer une expérience de conférence hybride immersive, Kandao a créé Kandao Meeting 360, la première génération de caméra de vidéoconférence tout-en-un 360 degrés avec algorithme IA, Kandao Meeting Pro, autonome avec le système d'exploitation Android, Kandao Meeting S, une caméra de vidéoconférence à 180 degrés avec une IA, et Kandao Meeting Ultra, un hôte de conférence IA à 360 degrés équipé de deux écrans tactiles.

