Dior Powered by Hydrafacial





Dior Beauty est heureux d'annoncer un partenariat avec The BeautyHealth Company (NASDAQ:SKIN), qui abrite la marque phare Hydrafacial, pour développer une expérience Dior powered by Hydrafacial personnalisée qui sera disponible exclusivement dans les spas Dior à partir d'avril 2023.

L'expérience Dior powered by Hydrafacial marque le lancement d'un protocole personnalisé co-créé par Hydrafacial et Dior et un booster comarqué, incorporant le meilleur des soins de la peau Dior avec la technologie Hydrafacial.

Ce traitement innovant de 90 minutes est conçu pour une expérience ultime de bien-être et de luxe. Il commence par un nettoyage en profondeur et une exfoliation du visage avec la Dior Floral Peeling Lotion, diffusée à travers la pièce à main Roll on d'Hydrafacial et la technologie vortex brevetée. La peau est alors parfaitement préparée pour recevoir un soin holistique supplémentaire prenant en compte les besoins cutanés de la cliente avec des gestes experts Dior Spa.

« Nous sommes ravis de nous associer à la marque emblématique Dior pour offrir cette expérience de traitement exceptionnelle aux spas Dior du monde entier », déclare Andrew Stanleick, président et chef de la direction de BeautyHealth. « L'expérience Dior Powered by Hydrafacial est un parfait exemple de notre engagement à fournir des protocoles de création de catégories et à nouer des partenariats avec le meilleur de la beauté et des soins de la peau. »

« Ce partenariat avec Hydrafacial s'inscrit dans notre engagement à développer des protocoles de soins dans le but ultime de rajeunir la peau pour inverser les signes du vieillissement. Ce traitement a été développé pour capitaliser sur l'expérience Hydrafacial et renforcer son efficacité grâce à la puissance de la Dior Floral Peeling Lotion, qui utilise un ingrédient actif de nouvelle génération, des PHA (polyhydroxyacides) et de la niacinamide, indispensables à la qualité du grain de peau. La peau est alors parfaitement réceptive aux soins holistiques développés par le Dior Spa, procurant des résultats cutanés spectaculaires et visibles dans un profond moment de bien-être. » Virginie Couturaud, directrice de la communication scientifique chez Parfums Christian Dior

L'expérience Dior powered by Hydrafacial sera disponible en exclusivité dans les spas Dior à partir d'avril 2023.

À propos de The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) est une entreprise mondiale de création de catégories qui propose des expériences beauté et santé qui aident les consommateurs à réinventer leur relation avec leur peau, leur corps et leur confiance en soi. Notre marque phare, Hydrafacialtm, a créé la catégorie de l'hydradermabrasion en utilisant un système breveté de diffusion par fusion vortex pour nettoyer, extraire et hydrater la peau avec des solutions et des sérums exclusifs. Hydrafacial offre une expérience de soin de la peau non invasive et accessible. Ensemble, avec notre puissante communauté d'esthéticiennes, de consommateurs et de partenaires, nous personnalisons des solutions de soins de la peau pour tous les âges, sexes, tons et types de peau. Hydrafacial est disponible dans plus de 90 pays avec près de 23 000 systèmes de livraison installés, offrant des millions d'expériences aux consommateurs chaque année. Trouvez un Hydrafacial local sur https://hydrafacial.com/find-a-provider/. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.beautyhealth.com.

@DIORBEAUTY

@DIOR

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 06:55 et diffusé par :