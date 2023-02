Pionnier de l'édition québécoise - PIERRE LESPÉRANCE S'ÉTEINT





MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Pierre Lespérance, l'un des pionniers de l'édition québécoise, est décédé à l'âge de 84 ans.

Souffrant d'une maladie du sang très grave, M. Lespérance a reçu l'aide médicale à mourir (AMM) hier, à 16 h, à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Sa conjointe Danielle, avec qui il vivait heureux depuis 38 ans, et son fils Francis l'ont accompagné jusqu'au tout dernier moment.

Pierre Lespérance a été au coeur des transformations du livre québécois. En 1967 il acquiert la succession de son père et il fonde le groupe Sogides qui devient le fer de lance d'une entreprise majeure dans le domaine du livre qui rayonne au Canada, en France, en Belgique et en Suisse. Pendant 50 ans il tient la barre du Groupe.

En 1999, la France lui a rendu hommage en le nommant chevalier de l'Ordre des arts et des lettres. Un an plus tôt, M. Lespérance recevait le prix Fleury-Mesplet, au Salon du livre de Montréal. Ce prix, qui porte le nom du premier imprimeur de Montréal, récompense une personne qui a contribué, au fil des ans, au progrès, à l'innovation ainsi qu'au rayonnement du livre et de l'édition au Québec.

Dès 1967, alors qu'il n'a pas encore 30 ans, Pierre Lespérance dirige avec brio les Éditions de l'Homme et les autres entreprises de son défunt père. Il les regroupe sous l'enseigne Sogides. Les ventes de livres augmentent de 60 % entre 1964 et 1969. Les Québécois s'arrachent des titres comme Un simple soldat de Marcel Dubé, Le guide de l'auto de Jacques Duval et Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais.

En 2008, dans une entrevue accordée au bimestriel Les libraires, Pierre Lespérance a fièrement déclaré : «?Qui a développé l'intérêt pour la lecture au Québec, sinon les Éditions de l'Homme?? Si nous n'avions pas étendu notre distribution à l'ensemble du territoire, le livre serait resté un produit de luxe, juste accessible à l'élite. Grâce à nous, des gens en Gaspésie ont pu acheter en tabagie un livre des Éditions de l'Homme?».

À l'époque, le Québec compte une centaine de libraires dont les deux tiers se consacrent aux manuels scolaires?; les livres didactiques représentent la moitié des ventes au détail. Le dirigeant des Éditions de l'Homme contribuera largement à faire passer l'offre de livres québécois de 10 % à 40 %.

Pierre Lespérance achète sa première librairie en 1961, la librairie Ducharme, qui vendait des livres anciens avec un fonds de 300?000 titres, rue Saint-Sulpice dans le Vieux-Montréal. Après six mois, il déménage et ouvre une librairie?« normale?» dans un édifice de la rue Notre-Dame. Puis, il se déplace vers Place Versailles, ouvre des succursales, achète les librairies Garneau et, plus tard, regroupe ses actifs en un seul réseau sous la bannière Renaud-Bray.

Succès sur le marché européen

Sogides conquiert ensuite le marché européen. Il signe une entente de distribution avec Marabout et avec la maison Vander de Bruxelles, ce qui ouvre les portes au géant québécois. En 1972, les Éditions de l'Homme y exportent 150?000 livres.

En 2005, Pierre Lespérance vend Sogides à Québecor. Sogides regroupait alors les Éditions de l'Homme, Le Jour, Utilis, Les Presses Libres et le Groupe Ville-Marie Littérature (L'Hexagone, VLB éditeur, Typo). Pierre Lespérance détenait également l'entreprise de diffusion Les Messageries ADP, qui distribuait plus de 110 éditeurs québécois et étrangers. Après la transaction, il est nommé président du secteur Livres de Québecor Média qui comprend alors une douzaine de maisons d'édition. Huit ans plus tard, il prendra sa retraite.

Les informations sur ses obsèques seront communiquées un peu plus tard.

