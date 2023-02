Durabilité et développement, choisir de ne pas choisir : Huawei présente sa solution durable 1-2-3





BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Sommet sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) durables de Huawei s'est tenu aujourd'hui à Barcelone. Peng Song, président de la stratégie et du marketing des TIC de Huawei, a tenu un discours liminaire intitulé « Durabilité et développement, choisir de ne pas choisir ». M. Peng a déclaré qu'un Big Bang de l'IA était en cours. L'IA présente de nouveaux avantages et de nouvelles opportunités pour les opérateurs. Cependant, elle nécessite également une meilleure infrastructure TIC, en raison d'une bande passante plus élevée et d'une puissance de calcul accrue, ce qui entraîne une augmentation rapide de la consommation d'énergie du réseau. « Le secteur des TIC semble être confronté à un choix difficile : devenir durable ou se développer. Nous pensons néanmoins que ce secteur peut choisir de ne pas choisir, mais plutôt de devenir durable et de se développer de manière simultanée », a expliqué M. Peng.

M. Peng a souligné qu'il est possible à la fois d'adopter des TIC durables et de les développer si l'on trouve le bon équilibre entre l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et l'expérience des utilisateurs. Au salon MWC Barcelone 2023, Huawei présentera des solutions qui illustrent cette approche afin de favoriser le développement durable des réseaux d'infrastructure des TIC.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique, Huawei préconise de ne pas se contenter d'améliorer l'efficacité énergétique des réseaux mais de réduire également la consommation d'énergie absolue. Dans les cas de charge légère, il est possible d'utiliser une technologie d'arrêt multidimensionnelle pour permettre un arrêt intelligent sur différentes échelles, telles que la fréquence, le temps, le canal et la puissance. Parallèlement, dans les situations de charge ultralégère, les équipements peuvent être mis en mode de veille profonde. Par exemple, de nouveaux matériaux et processus peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de condensation et de basse température lorsque le matériel à unités d'antennes actives (AAU) s'arrête. Le module d'alimentation peut ainsi rester en veille de manière indépendante, ce qui signifie que la consommation d'énergie de l'AAU en cas de charge extrêmement faible peut être réduite de 300 W à moins de 10 W.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la société préconise un élargissement de l'objectif, de l'échelle du déploiement de l'énergie durable à l'utilisation efficace des énergies renouvelables. Il est possible de passer de politiques spécifiques au réseau à des politiques spécifiques au site afin d'améliorer la précision du déploiement des énergies renouvelables. Par ailleurs, le temps nécessaire à une programmation intelligente peut être réduit de plusieurs jours à quelques minutes, ce qui permet de maximiser les avantages économiques et environnementaux des énergies renouvelables. Il est possible d'obtenir des informations multidimensionnelles sur le site, telles que la météo, le prix de l'électricité, l'état des batteries et le volume de service, et les algorithmes de programmation intelligente peuvent maximiser l'efficacité de la production d'énergie et la disponibilité de l'énergie en fonction de la charge, tout en minimisant le coût global de l'énergie.

En matière d'expérience utilisateur, Huawei propose de ne plus se cantonner à l'économie d'énergie du réseau et à l'assurance des indicateurs clés de performance, mais de couvrir également l'expérience utilisateur. Des politiques d'économie d'énergie optimales peuvent être adoptées en fonction des différents types de réseaux. Dans les cas de faible trafic, les indicateurs clés de performance (KPI) de base du réseau maximiseront les économies d'énergie, tandis que l'expérience de l'utilisateur est garantie dans les cas de fort trafic. Les approches fondées sur l'expérience sont en train de faire place à des approches fondées sur les données, ce qui permet de générer des politiques d'économie d'énergie en quelques minutes et de fournir des politiques d'optimisation en quelques millisecondes.

M. Peng a ajouté que Huawei mettait à jour régulièrement ses solutions durables selon sa confiance dans le potentiel des trois domaines susmentionnés, et a lancé la solution durable Huawei 1-2-3. Dans cette solution, « 1 » désigne un indice pour la mise en place d'un réseau durable ; « 2 » désigne la priorité accordée à deux situations : une efficacité énergétique élevée et une consommation d'énergie ultrafaible ; et « 3 » désigne une solution systématique à trois niveaux qui couvre les sites, les réseaux et les opérations. M. Peng a conclu son discours en soulignant la volonté de Huawei de travailler avec les opérateurs du monde entier pour trouver un équilibre entre la durabilité et le développement, afin d'accélérer le développement des TIC durables.

Le MWC Barcelone 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et ses solutions au stand 1H50 dans le hall 1 du Fira Gran Via. En compagnie d'opérateurs mondiaux, de professionnels du secteur et de leaders d'opinion, nous aborderons des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement durable, la transformation numérique et notre vision de l'utilisation du plan commercial GUIDE pour établir les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité toujours plus grande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009910/Peng_Song.jpg

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 04:30 et diffusé par :