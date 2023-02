Le pulvérisateur d'ultra-haute précision ARA d'Ecorobotix : Une révolution pour protection durable des cultures





Le projet Biospray a permis à ARA de démontrer son potentiel pour une utilisation d'herbicides et de pesticides durables et non-sélectives dans l'agriculture

YVERDON LES BAINS, Suisse, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 50 ans, la pulvérisation est largement utilisée dans l'agriculture pour presque toutes les opérations de soin des cultures afin d'éliminer les mauvaises herbes, de stimuler la croissance des cultures et de traiter les infections/infestations. Les agriculteurs souhaitant une efficacité encore plus grande de la pulvérisation, des molécules synthétiques complexes ont été mises au point pour cibler sélectivement les mauvaises herbes sans nuire aux cultures. Malheureusement, elles se dégradent en résidus toxiques et restent dans les cultures et les sols. Leur utilisation intensive a entraîné une pollution des sols et de l'eau, une perte de biodiversité et une réduction de la fertilité des sols.

Les produits de biocontrôle peuvent offrir une solution à ces problèmes. Ils sont dérivés d'ingrédients naturels (comme le vinaigre et le géranium) et permettent de traiter efficacement les cultures. Ces molécules plus simples sont des herbicides et des pesticides très efficaces, elles se dégradent totalement (et ne restent donc pas dans le sol/l'environnement) et leur production nécessite moins d'énergie (ce qui réduit l'empreinte de CO 2 ). « Par exemple, ces herbicides "naturels" peuvent être utilisés pour traiter les mauvaises herbes, mais ils nuisent également aux cultures s'ils sont pulvérisés à grande échelle. Il faut donc les utiliser avec un pulvérisateur de très haute précision qui cible les plantes individuellement (en ne pulvérisant que les mauvaises herbes et non les cultures)", explique Steve Tanner, directeur technique d'Ecorobotix. Les produits peuvent être utilisés aussi bien en agriculture conventionnelle qu'en agriculture bio/organique. Toutefois, l'homologation officielle de ces produits de biocontrôle est toujours en cours pour une utilisation en agriculture biologique.

Le projet agROBOfood, financé par l'Union Européenne, a soutenu le projet Biospray afin d'adapter la technologie de très haute précision d'Ecorobotix aux besoins des applications de biocontrôle et de réaliser des essais sur le terrain pour trois types d'applications. Le pulvérisateur de précision ARA est un pulvérisateur révolutionnaire de très haute précision qui permet de traiter plante par plante avec une précision sans précédent de 6x6 cm et constitue une percée dans l'application ciblée d'herbicides. La technologie d'ARA peut détecter, classer et pulvériser avec précision uniquement les mauvaises herbes individuelles (en évitant le sol et les cultures environnantes), grâce à sa capacité de reconnaissance des plantes basée sur l'intelligence artificielle et à son ultra-haute précision (UHP). La solution de pulvérisation UHP d'Ecorobotix est radicalement différente de l'application conventionnelle d'herbicides, ce qui en fait une solution plus efficace et plus rentable qui peut être utilisée pour les herbicides sélectifs et non sélectifs.

La betterave sucrière a été choisie comme culture pour les essais parce que peu de matières actives herbicides chimiques de synthèse sont disponibles aujourd'hui et que l'on s'attend à une nouvelle réduction dans les années à venir. Le projet Biospray a donc ciblé trois applications de soins culturaux dans la betterave sucrière : l'application sélective d'acide pélargonique (herbicide organique), d'azadirachtine et de spintor (deux insecticides organiques). Les résultats des essais sur le terrain sur deux saisons ont montré des résultats de désherbage satisfaisants et une réduction de l'utilisation des insecticides. En outre, des économies d'herbicides de ~70 à 95% peuvent être réalisées en utilisant le pulvérisateur ultra-haute précision d'ARA. D'autres tests agronomiques sont nécessaires pour valider l'efficacité exacte de ces nouveaux produits de biocontrôle et affiner les performances des machines pour ce cas d'utilisation.

Bien que le projet ait débuté avec AVO, un robot autonome doté d'une technologie de pulvérisation ponctuelle de très haute précision, un changement a été opéré qui a conduit au développement du pulvérisateur de très haute précision ARA, qui fait 3x la taille d'AVO et est tracté derrière un tracteur. "Avec ARA, la technologie de pulvérisation ponctuelle d'AVO a été améliorée avec une plus grande précision et une vitesse de fonctionnement plus rapide. Un pulvérisateur remorqué est également plus facile à utiliser pour les agriculteurs et plus économique", explique Steve Tanner.

En résumé, le pulvérisateur de très haute précision d'ARA représente l'avenir de l'application durable d'herbicides sélectifs et non sélectifs et change la donne pour l'agriculture. Sa technologie de très haute précision, associée à sa capacité à détecter, classer et pulvériser les mauvaises herbes individuellement, réduit les coûts et améliore la durabilité. Le projet Biospray a prouvé son potentiel, et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à travailler pour atteindre l'objectif d'une gestion efficace, écologique et durable des produits de protections des cultures.

Veuillez noter que l'ARA est disponible dans le commerce et utilisé dans toute l'UE.

À propos d'agROBOfood

AgROBOfood crée un réseau paneuropéen de centres d'innovation numérique qui stimule l'adoption et le développement efficaces de solutions robotiques dans le secteur agroalimentaire européen et accélère la transformation numérique pour rendre le secteur agroalimentaire européen plus efficace et plus compétitif.

https://agrobofood.eu

À propos d'Ecorobotix

Ecoroboix a été créée dans le but de changer radicalement l'agriculture, en réduisant massivement l'utilisation de produits chimiques dans les champs. Ecorobotix offre une solution révolutionnaire de données plante par plante et un pulvérisateur de traitement des cultures de très haute précision qui réduit l'utilisation de produits chimiques (herbicides, pesticides, engrais liquides) de 80 à 95%, tout en augmentant le rendement des cultures de plus de 5%, et en réduisant massivement l'empreinte CO2 de l'agriculture.

https://ecorobotix.com

