Sondage commercial par le Global Times Research Center: défis et opportunités pour l'économie de la Chine et du monde





Un sondage réalisé par le Global Times Research Center auprès de 405 cadres de niveau intermédiaire et supérieur d'entreprises nationales et étrangères a montré que le ralentissement durable de la croissance mondiale et l'impact continu de la pandémie sont les principales contraintes pour le développement économique mondial en 2023. La reprise accélérée de la demande intérieure et le développement de l'économie numérique apporteront de nouvelles opportunités pour le développement économique de la Chine en 2023. Le sondage a été réalisé du 12 décembre 2022 au 9 janvier 2023.

Développement actuel et attentes futures des entreprises

36,5% des cadress pensent que le revenu global de leurs propres entreprises en 2022 est supérieur et nettement supérieur à celui de 2021, et 20,5% pensent qu'il est similaire à celui de 2021..

Pour ce qui est des opportunités et des défis auxquels les entreprises seront confrontées en 2023, les répondants sont plus nombreux (45,7%) à penser que les opportunités l'emporteront sur les défis, près de 30% pensent que les défis l'emporteront sur les opportunités.

L'économie mondiale

Selon le sondage, les trois principaux facteurs restrictifs du développement économique mondial en 2023 sont les suivants : La croissance économique mondiale continue de ralentir (52,1%), la pandémie continue d'avoir un impact sur le flux de personnel/consommation est bloqué (49,6%), et les guerres internationales/régionales (44,4%). 55,8% des entreprises étrangères estiment que la "coopération économique et commerciale axée sur la politique et l'idéologie" constitue la principale contrainte.

Dans ce sondage, 156 cadres pensent que "l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement/chaîne industrielle" sera le principal facteur limitant le développement économique mondial. Comment la chaîne d'approvisionnement mondiale va-t-elle évoluer en 2023 ? 37,8 % d'entre eux pensent qu'elle sera manifestement régionalisée, près de 40% pensent qu'elle sera encore ajustée (37,2%), et 28,2% pensent qu'elle se tournera vers la localisation.

Économie chinoise

Dans les cinq prochaines années, quels pays/régions auront de meilleures prévisions de développement économique ? Selon le sondage, les cadres sont les plus optimistes à l'égard de la Chine (68,1%), ce qui est beaucoup plus élevé que les autres pays et régions, notamment le Moyen-Orient (28,9%), l'ANASE (25,4%), l'Inde (24,4%) et les États-Unis (24.4%).

Environ 57% des répondants se disent "très" ou "relativement" confiantes dans la reprise économique de la Chine au cours des trois prochaines années, ce qui est supérieur à la confiance des marchés asiatiques (41%) et mondiaux (27%).

Les trois tendances positives du développement économique de la Chine en 2023 sont les suivantes : La reprise accélérée de la demande de consommation intérieure (52,1%), le développement de l'économie numérique apporte de nouvelles opportunités (51,4%) et le développement vert apporte des opportunités industrielles (41,7%).

(Sous réserve des forces ou des responsabilités) Les trois principaux domaines dans lesquels les cadres sont prêtes à investir et à faire des affaires en Chine sont : Les soins de santé (54,1%), la protection de l'environnement à faible émission de carbone/nouvelles énergies (51,1%) et l'économie numérique et les technologies de communication (43,0%).

L'innovation scientifique et technologique est le noyau important d'un développement de qualité. Selon les 197 cadres intéressées par le sujet de la chaîne industrielle scientifique et technologique, les principales difficultés/contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises chinoises sont l'insuffisance de la R&D dans les domaines de pointe (60,4%), l'insuffisance de l'offre de personnes compétentes en termes d'innovation (57,4%) et l'obstruction de la coopération scientifique et technologique internationale et du flux de personnes compétentes (48,7%).

Sur les 98 répondants intéressées par le sujet de l'industrie automobile, plus de 90% sont optimistes quant au développement du marché automobile chinois dans les cinq prochaines années, et pensent que les prévisions de développement sont prometteuses. Selon eux, les deux principaux segments de l'industrie automobile chinoise à la pointe du progrès mondial sont la technologie des batteries (60,2%) et les réseaux intelligents (51%).

Fan Dongsheng, directeur et directeur général de China Tourism Group Hotel Holdings Co., Ltd, a déclaré au Global Times Research Center que les véhicules à énergie nouvelle ont déjà la force et les bases nécessaires pour concurrencer les entreprises automobiles traditionnelles à l'étranger et sont attrayants pour les talents internationaux.

Selon les répondants (57 personnes) qui s'intéressent à l'immobilier, "la faible demande du marché" et "la faible liquidité des fonds" (tous deux dans 21,1%) sont les plus grandes difficultés de l'immobilier en Chine.

?Lorsque la somme des résultats n'est pas égale à 100 ou que la " différence " semble être de +/-1 -plus ou moins- que la réalité, cela peut être dû aux arrondis, aux réponses multiples ou aux réponses non déclarées.?

