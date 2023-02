La première année du projet DELI.M.E.A.T. terminée





Le rideau est tombé sur le premier acte de "DELI.M.E.A.T. - Delicious Moments European Authentic Taste", le projet de promotion et d'information qui réunit trois consortiums agroalimentaires italiens pour la protection des charcuteries AOP et IGP, à savoir le Consorzio Cacciatore Italiano, le Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna et le Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, et qui a choisi la France comme pays de référence aux côtés de l'Italie pour la période triennale 2022 - 2025.

Les protagonistes de cette campagne sont quatre excellents produits de charcuterie italienne certifiés : le Salamini italiani alla Cacciatora AOP, la Mortadella Bologna IGP, le Zampone Modena IGP et le Cotechino Modena IGP.

Parallèlement aux activités menées en Italie, où ces produits font déjà partie intégrante de la culture et de la tradition oenogastronomique, les bases ont été posées pour la consolidation en France de ces produits AOP et IGP, déjà connus et présents sur le marché national, notamment dans le secteur de la restauration.

Confirmant le rôle stratégique de notre marché, Gianluigi Ligasacchi, directeur des trois Consortiums de protection, a déclaré : "Le choix du marché français est dû à plus d'une raison. La première consiste dans le fait que l'Italie et la France sont les deux pays d'Europe ayant le plus haut niveau de connaissance des marques de qualité AOP et IGP.

La deuxième raison consiste dans le fait que, le marché français étant le principal marché de référence pour l'exportation de ces produits protégés, il est juste que les trois Consortiums commencent une activité d'information et de promotion dans la zone pour sensibiliser de plus en plus les consommateurs français à la haute qualité des produits".

Le directeur a ensuite fait le point sur les activités réalisées au cours des derniers mois et a fixé des objectifs clairs pour les deux prochaines années : "Comme il s'agit d'un projet de trois ans, nous avons consacré la première année principalement à la planification, afin de jeter les bases pour établir des relations avec nos interlocuteurs sur le territoire français : presse, influenceurs, importateurs, restaurants, etc. Nous sommes optimistes quant au fait que ces prémisses et ces bases, au cours des deux prochaines années, permettront d'atteindre les objectifs fixés par le projet. Il s'agit notamment d'améliorer le degré de sensibilisation aux démarches de qualité chez 18,5% des consommateurs français et le degré de connaissance des 4 charcuteries italiennes protégées chez 20% des 1500 journalistes et blogueurs impliqués. Enfin et surtout, l'objectif d'augmenter les exportations vers la France de 3,2%. Nous espérons également que les producteurs italiens continueront à travailler de manière indépendante sur le marché français, dont les données d'exportation nous confirment qu'il s'agit d'un marché qui apprécie et consomme les salumi AOP et IGP".

À partir du 1er mars, la deuxième phase du projet commencera, et les objectifs sont déjà clairs : grâce au travail de mise en place effectué ces derniers mois, il sera possible d'approcher les opérateurs du secteur, les médias et les influenceurs, ainsi que les consommateurs finaux avec des contenus approfondis qui fourniront des informations de plus en plus spécifiques et ciblées sur ces quatre charcuteries AOP et IGP. De cette façon, il sera possible de les rapprocher toujours plus du contexte quotidien des consommateurs et des opérateurs français et d'atteindre les objectifs du projet DELI.M.E.A.T. en temps voulu.

En ce sens, l'activité qui sera prévue dans les restaurants français sera d'une importance fondamentale, après la première tranche réalisée en novembre 2022 qui a impliqué 81 restaurants à Paris, pour un total de plus de 1 000 jours de promotion dédiés aux consommateurs.

