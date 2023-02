Première mondiale : Thales innove avec l'iSIM (SIM intégrée) certifiée GSMA sur la plateforme mobile Snapdragon de Qualcomm





Les principaux acteurs du secteur, Thales et Qualcomm Technologies, Inc., innovent avec la première iSIM certfiée et déployable commercialement sur la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2. L'iSIM offre la fonctionnalité d'une carte SIM intégrée dans le processeur principal d'un smartphone. La certification sécuritaire de la GSMA2 confirme que l'iSIM propose les mêmes standards de cyber protection et de flexibilité offerts par la dernière génération de cartes eSIM (embedded SIM).

L'iSIM peut désormais offrir aux fabricants d'appareils de nouvelles opportunités pour économiser de l'espace, réduire les coûts de construction et de logistique tout en maintenant le meilleur niveau de sécurité de sa catégorie.

Tout comme l'eSIM de Thales, la nouvelle iSIM est entièrement conforme à la norme GSMA ?Remote SIM Provisioning'; ce qui signifie que ses abonnements peuvent être gérés à distance.

L'émergence de l'iSIM complète les offres SIM et eSIM existantes, et pourrait représenter selon Kaleido Intelligence 19% de toutes les expéditions eSIM d'ici 2027, soit 300 millions.

Guillaume Lafaix, vice-président des solutions intégrées, pour le marché ?Mobile et Connectivité' chez Thales a déclaré : « La première certification sécuritaire au monde d'une iSIM par la GSMA conclue plusieurs années de travail de développement intense par Qualcomm Technologies et Thales. Parallèlement à l'eSIM de plus en plus populaire, l'iSIM 5G de Thales offre aux fabricants d'appareils et aux opérateurs mobiles une liberté encore plus grande. Cela leur permet d'offrir à leurs clients une connectivité sans fil, sans effort et une offre de services toujours plus intéressante et accessible ».

« Nous sommes ravis que cet investissement en processeurs ultra-sécurisés, réalisé avec Thales, atteigne le niveau requis par la GSMA pour les applications de provisionnement à distance de l'UICC. Nous pensons qu'un élément sécurisé intégré au processeur peut permettre d'innover sur de nombreux marchés et segments de produits », a déclaré Ziad Asghar, vice-président général de la gestion des produits, Qualcomm Technologies, Inc.

Alex Sinclair, directeur de la technologie de la GSMA, ajoute : « La GSMA s'est engagée à promouvoir une culture où la sécurité est primordiale dans l'ensemble de l'écosystème mobile afin de garantir que tous puissent profiter des avantages de la connectivité mobile en toute sécurité. Le programme ?eUICC Security Assurance' de la GSMA garantit que les produits eSIM intégrés ou non autonomes ?distincts ?séparés ?, ont le niveau de résilience de sécurité le plus élevé possible. De plus, nous sommes ravis que nos processus permettent une mise sur le marché plus rapide pour les fabricants et permettent à de nouveaux types de produits comme la carte SIM intégrée d'émerger. L'iSIM permet soutient le déploidement d'objets connectés et satisfait un marché plus large et plus diversifié ».

À propos de Thalès

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

À propos de Qualcomm

Qualcomm permet un monde où tout le monde peut être connecté intelligemment. Notre feuille de route technologique unique nous permet d'adapter efficacement les technologies qui ont lancé la révolution mobile - y compris la connectivité avancée, le calcul haute performance et basse consommation, l'intelligence sur l'appareil, et plus encore - à la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plates-formes Snapdragon contribueront à permettre la convergence à la périphérie du cloud, à transformer les industries, à accélérer l'économie numérique et à révolutionner notre expérience du monde, pour le plus grand bien.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licences, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, exploite, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, et la quasi-totalité de nos activités de produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits de marque Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Snapdragon est une marque ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

1 Kaleido Intelligence, "eSIM Market Outlook Report 2022" https://roaming.kaleidointelligence.com/esim-connections-to-exceed-4-5-billion-in-2027-driven-by-an-expanding-consumer-market-kaleido-intelligence/#:~:text=Kaleido%20anticipates%20that%20GSMA%2Dcompliant,19%25%20of%20total%20eSIM%20shipments.

2 GSMA eUICC Security Assurance certification.

