Un pool de brevets pourrait être un facteur clé dans l'adoption de l'Open RAN, selon un rapport

Un pool de brevets peut jouer un rôle clé dans l'adoption de la technologie Open RAN, selon un rapport récent publié par Josh Lerner, professeur de la Harvard Business School, et Bella Private Markets.

Le rapport intitulé « Accelerating innovation in connectivity: The case for an Open RAN patent pool », disponible ici, a été commandé Alium, une coentreprise entre MPEG LA et Unified Patents. Alium a lancé l'Open RAN Patent Portfolio License l'année dernière. Consultez https://www.alium-llc.com/blog/alium-introduces-open-ran-patent-portfolio-license

« Les pools de brevets ont historiquement joué un rôle essentiel dans le soutien de l'innovation en réduisant les risques liés à la propriété intellectuelle et en encourageant les investissements dans les nouvelles technologies. L'une de ces technologies est Open RAN, un maillon clé pour stimuler l'adoption généralisée de la 5G », déclare le professeur Lerner. « Le pool Alium représente un effort pour accélérer l'adoption d'Open RAN et aider à réaliser ses nombreux avantages potentiels. »

« Nous apprécions le travail de Josh Lerner et Bella Private Markets pour démontrer le rôle d'un pool de brevets dans l'adoption de la technologie Open RAN », déclare Craig Thompson, responsable des licences chez Alium. « Alors qu'Open RAN a le potentiel de remodeler le marché des télécommunications mobiles en augmentant la diversité des fournisseurs, en abaissant les coûts et la consommation d'énergie, en facilitant l'adoption élargie de la 5G et en donnant aux opérateurs un contrôle accru sur leurs réseaux, l'architecture s'appuie sur un ensemble de brevets nombreux et complexes avec peu ou pas d'informations comparatives sur les redevances. C'est là que le pool de brevets Alium entre en jeu. Sur la base de notre expérience, nous sommes convaincus que le pool de brevets Open RAN d'Alium réduira les risques d'empilement de redevances, de blocage et de litiges coûteux, aidant ainsi les implémentateurs Open RAN à économiser des milliards tout en accélérant la croissance future des revenus, la rentabilité et les nouveaux déploiements de services. »

L'objectif d'Alium est d'offrir un accès mondial au plus grand nombre possible de brevets essentiels Open RAN, sous les mêmes conditions, et avec une licence unique. Alium se félicite de la participation de toute partie disposant d'au moins un brevet essentiel à la norme Open RAN. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.alium-llc.com/licensors.

Bella Private Markets se concentre exclusivement sur la fourniture de solutions aux défis auxquels l'industrie du capital privé est confrontée. Dirigée par le professeur Josh Lerner de la Harvard Business School, Bella combine des approches universitaires rigoureuses avec une expertise sectorielle en monde réel pour fournir des perspectives exploitables à ses clients. Bella se concentre sur des projets complexes et personnalisés qui nécessitent une analyse approfondie, qu'elle soit de nature quantitative ou qualitative, pour aider ses clients à renforcer leurs performances, à optimiser leurs opérations et à élaborer des stratégies gagnantes pour l'avenir.

Alium, une coentreprise entre MPEG LA et Unified Patents, prend en charge Open RAN avec le premier pool de brevets pour l'infrastructure de télécommunications. Open RAN offre aux opérateurs de réseau plus de contrôle et de flexibilité dans le déploiement des réseaux 4G et 5G de prochaine génération, et le pool de brevets Alium fournit une solution unique aux incertitudes et aux risques posés par des dizaines de milliers de brevets détenus par de nombreux propriétaires, qui couvrent les fonctionnalités standardisées de couche physique inférieure 3GPP effectuées par les unités radio appliquant la division d'architecture de bande de base 7-2x de l'O-RAN Alliance.

