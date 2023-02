Le gouvernement du Québec émet des directives concernant l'utilisation de TikTok au sein de l'administration publique





QUÉBEC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, monsieur Éric Caire, annonce l'entrée en vigueur de nouvelles directives pour les organismes publics du Québec afin de proscrire l'installation et l'utilisation de l'application Tik Tok sur les appareils mobiles du gouvernement. Ces directives, de nature préventive, entreront en vigueur dès le 28 février 2023.

L'utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement demeure un choix personnel et assumé, rappelle le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. En effet, il est de la responsabilité de chaque citoyen d'évaluer les risques d'une utilisation de chaque plateforme de médias sociaux, incluant TikTok, et d'adopter des habitudes et des comportements sécuritaires.

Rappelons qu'à ce jour, aucune preuve ne démontre qu'un pays étranger espionnerait les employés de l'État au moyen de cette application, ni même que des données privées ou gouvernementales auraient été subtilisées par des intérêts étrangers.

Citation :

«?La sécurité de l'information et la protection des données détenues par les organismes de l'administration publique demeurent une priorité absolue pour le gouvernement du Québec et c'est pourquoi nous adoptons cette mesure préventive. À la lumière des recherches et des analyses faites concernant l'utilisation de TikTok, il nous apparaît nécessaire d'appliquer le principe de précaution et de ne plus permettre pour le moment l'installation et l'utilisation de cette application. ».

-Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec interdira l'installation et l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement à compter du 28 février 2023.

Il s'agit d'une interdiction de nature préventive. Aucune preuve ne démontre qu'un pays étranger espionnerait les employés de l'État au moyen de cette application.

Cette décision s'inscrit dans la même lignée que celle prise par le gouvernement fédéral pour cette plateforme.

Liens connexes :

