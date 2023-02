GROUPE BIRKS ANNONCE AVEC TRISTESSE LE DÉCÈS DE LOUIS ROQUET, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION





MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Groupe Birks ») (NYSE American : BGI), annonce avec une grande tristesse le décès d'un membre de son conseil d'administration, M. Louis L. Roquet, survenu le vendredi 24 février 2023.

M. Roquet était un membre indépendant non exécutif du conseil d'administration de la Société dont l'implication avec Groupe Birks remonte à plus de 15 ans. Il a apporté une grande contribution à Groupe Birks en tant que membre estimé du conseil d'administration. Il était une personne très accomplie qui a fait sa marque dans les secteurs public et privé au cours de son illustre carrière. M. Roquet a occupé des postes de direction dans diverses entreprises et institutions québécoises. Il a été président et chef de la direction d'Investissement Québec, qu'il a contribué à fonder, président et directeur général de la Société des alcools du Québec, président et chef de l'exploitation de Desjardins Capital de risque, directeur général de la Ville de Montréal, directeur général de Cevital SPA, grand conglomérat privé en Algérie, président du conseil d'administration d'Investissement Québec et chancelier et président du conseil d'administration de l'Université de Montréal. Il a également été administrateur d'un certain nombre d'autres sociétés privées ainsi que d'organismes à but non lucratif.

M. Niccolò Rossi di Montelera, président exécutif du conseil d'administration de Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes très tristes d'avoir perdu M. Roquet, un grand ami et collègue. En plus de ses nombreuses réalisations, on se souviendra de M. Roquet comme d'un vrai gentleman, doté d'une grande intelligence, d'esprit, d'un sens de l'humour et véritablement dévoué à son travail et à sa famille. Nous serons éternellement reconnaissants à M. Roquet pour son dévouement et ses services à Groupe Birks. Ce fut un privilège pour moi et nos autres membres du conseil d'avoir travaillé aux côtés de M. Roquet. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu. "

M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a ajouté : « Je suis très attristé par le décès de M. Roquet. Il était un grand partisan de notre entreprise et nous apprécions beaucoup sa contribution indélébile à Groupe Birks. Au nom de toute notre organisation, nous offrons nos plus sincères sympathies à la famille de M. Roquet en cette période difficile.

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La société exploite vingt-trois (23) boutiques sous la bannière Maison Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, une boutique Brinkhaus à Calgary ainsi que deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver. Les collections de joaillerie de luxe Birks sont offertes au Canada et aux États-Unis dans certaines boutiques SAKS Fifth Avenue, au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths, aux États-Unis dans les magasins Mayors, en Pologne chez W. Kruk ainsi que dans plusieurs bijouteries en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Birks au www.birks.com.

