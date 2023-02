Les Aliments Maple Leaf nomme Dennis Organ président du Complexe porcin





Organ apporte des connaissances et une expérience approfondies alors que l'entreprise commence sa prochaine étape de création de valeur

MISSISSAUGA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), entreprise alimentaire emblématique de marques canadienne, a nommé Dennis Organ, vétéran de l'industrie, au poste de président de son Complexe porcin. La nomination de M. Organ suit l'annonce faite récemment par l'entreprise au sujet de modifications apportées à son équipe de haute direction, alors qu'elle entreprend sa prochaine étape de création de valeur centrée sur l'optimisation de son réseau d'établissements de calibre mondial, l'accélération de son programme d'innovation et le perfectionnement de son système d'excellence opérationnelle.

Organ est un cadre émérite de l'industrie avec plus de 27 années dans l'industrie de l'alimentation, y compris 11 années chez Smithfield Foods, où il a occupé divers postes clés, y compris ceux de chef de l'exploitation et de chef de la direction. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Wisconsin-Eau Claire et a de solides antécédents en tant qu'esprit novateur à la direction d'organisations mondiales complexes de transformation des aliments et de la viande.

« Nous sommes fort heureux de l'intégration de Dennis à notre équipe. Ses connaissances approfondies et son expérience dans le secteur porcin, alliées à ses solides compétences en leadership, font de lui la personne idéale pour diriger notre Complexe porcin, affirme Curtis Frank, président et chef de l'exploitation. Il est un dirigeant extrêmement talentueux qui partage les valeurs profondes des Aliments Maple Leaf et il s'est engagé à faire progresser notre vision d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre, alors que nous créons une valeur partagée pour tous nos intervenants. »

Le Complexe porcin des Aliments Maple Leaf est une opération de renommée mondiale et un producteur chef de file de porcs élevés sans antibiotiques et de truies élevées en logement libre. Le Complexe porcin fournit du porc aux activités de viandes préparées des Aliments Maple Leaf et il est un principal fournisseur de porc frais de qualité pour les clients et les consommateurs en Amérique du Nord et internationalement.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

