Xerox présentera ses technologies d'impression numérique évolutives et ses solutions automatisées des workflows aux Hunkeler Innovationdays 2023

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 mars, Xerox présentera son portefeuille de solutions d'impression numériques innovantes pour aider les fournisseurs d'impression à développer leur activité et à proposer un rendement de haute qualité aux clients lors des Hunkeler Innovation Days (HID) à Lucerne, en Suisse. Xerox présentera son écosystème d'impression de production de bout en bout, de l'alimentation jusqu'à la finition, en passant par la Xerox Baltoro HF Inkjet Press et la Xerox Iridesse Production Press, qui aident les fournisseurs d'impression à créer une production d'exception pour leurs clients d'une manière automatisée et efficace.

Le logiciel de workflow d'automatisation de la société, sera également présenté, y compris :

La nouvelle vision FreeFlow avec analyse prédictive : élimine les tâches manuelles chronophages, augmente la capacité et réduit les coûts d'exploitation.

Logiciel de gestion des services d'assistance CareAR : prévient et résout les problèmes en utilisant un support visuel guidé réduisant les temps d'arrêt de l'équipement.

La plateforme de personnalisation de XMPie : fournit des communications personnalisées et basées sur les données et une gestion de campagne omnicanal entièrement automatisée.

Ces solutions de workflow utilisent l'automatisation et l'apprentissage automatique pour aider les fournisseurs d'impression à améliorer la productivité au travail, à réduire les délais d'exécution et à diminuer les coûts pour offrir une expérience client sans précédent.

« Xerox continue d'investir dans son portefeuille de technologies d'impression de production évolutives utilisant l'IA, l'AR et l'analyse de données pour faire progresser la productivité et accélérer la transformation numérique des fournisseurs d'impression », déclare Tracey Koziol, vice-présidente exécutive et responsable des produits, Xerox. « Au cours de cet événement de quatre jours, nous sommes ravis de montrer comment notre écosystème d'impression de production de bout en bout peut contribuer à répondre aux différents besoins des fournisseurs d'impression et de leurs clients. »

Xerox mettra également à l'honneur son spectre complet de couleurs et ses optimisations numériques avec Beyond CMYK qui permet aux fournisseurs d'impression de saisir de nouvelles opportunités avec des applications qui aident leurs clients à se démarquer de la concurrence et à générer plus de revenus et de bénéfices.

Outre l'exposition de Xerox située dans le hall 2, stand 7 au Messe Luzern, l'entreprise participera à la Hunkeler Print Partner Conference et fera une présentation sur la transformation numérique lors de la conférence DoxNet.

Pour plus d'informations sur les solutions d'impression numérique Xerox, rendez-vous sur Xerox.com.

À propos de Xerox Holdings Corporation

Depuis plus de 100 ans, Xerox redéfinit sans relâche l'expérience de l'environnement de travail. Tirant parti de notre position de leader dans les technologies d'impression de bureau et de production, nous avons étendu notre activité aux logiciels et aux services pour répondre durablement aux attentes des effectifs d'aujourd'hui. Du bureau à l'environnement industriel, nos solutions commerciales différenciées et nos services financiers sont conçus pour améliorer le travail quotidien des clients, quel que soit le lieu de travail. Aujourd'hui, les scientifiques et les ingénieurs de Xerox pérennisent notre héritage d'innovation avec des technologies disruptives dans la transformation numérique, la réalité augmentée, l'automatisation des processus robotiques, la fabrication additive, l'IdO industriel et la cleantech. Plus d'informations sur xerox.com.

