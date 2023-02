Initiative pour la création rapide de logements - Un nouveau centre d'hébergement permanent pour personnes autochtones en situation d'itinérance voit le jour à Montréal





MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Ville de Montréal sont fiers d'inaugurer aujourd'hui la Maison Akhwà:tsire, un centre d'hébergement permanent et culturellement sécuritaire créé par l'organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ), offrant 18 chambres pouvant accueillir jusqu'à 22 hommes et femmes autochtones en situation d'itinérance chronique à Montréal.

Ce centre d'hébergement est situé au centre-ville de Montréal, à proximité du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et du refuge principal de PAQ. L'endroit est doté d'unités de logements permanentes, incluant six chambres entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des intervenants expérimentés offrent un soutien d'intervention psychosociale, culturellement adapté, 24 heures sur 24, permettant aux résidentes et aux résidents de vivre de manière semi-autonome après une longue période d'itinérance. La Maison Akhwà:tsire offrira aussi, sur place, des soins cliniques et psychologiques, y compris des soins médicaux et infirmiers, du soutien et des références en santé mentale ainsi que des visites régulières de l'aîné autochtone de la communauté de PAQ.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

D'abord, le gouvernement du Canada, via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), contribue avec la somme de 4,7 M$ dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

La contribution du gouvernement du Québec, pour sa part, se décline de trois façons. Premièrement, 1 M$ récurrent dans l'initiative de PAQ, par l'entremise du ministère de la Santé et des Services sociaux, afin d'offrir un accompagnement aux personnes logées au sein des nouvelles unités. Rappelons également que le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits a confirmé en avril 2022 un investissement de 600 000 $ par l'entremise du Fonds d'initiative autochtone III. Ce financement a notamment servi à la rénovation et à l'aménagement du nouveau bâtiment. Finalement, la Société d'habitation du Québec (SHQ) offrira des suppléments au loyer, ce qui permettra aux résidentes et aux résidents de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger.

La Ville de Montréal, quant à elle, est responsable d'accompagner l'organisme tout au long du projet en plus d'offrir un soutien technique pour le développement du projet.

Citations

« Les peuples autochtones sont confrontés à de nombreuses difficultés pour accéder à des logements sécuritaires et abordables, ce qui entraîne des taux élevés d'itinérance. C'est pourquoi des projets comme la maison Akhwà:tsire sont si importants pour donner accès à des logements qui sont dignes, permanents et qui offrent une sécurité culturelle à ceux et celles qui en ont besoin. Nous continuerons à soutenir PAQ dans son travail de création de logements abordables à Montréal pour les peuples autochtones et à progresser ensemble vers une société plus juste. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs

« Tout le monde au Québec mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour soutenir les populations autochtones afin de les aider à établir des conditions gagnantes pour leur réussite sociale et économique. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Félicitations à Projets autochtones du Québec pour tout le travail accompli, qui mène à La Maison Akhwà:tsire! On est très heureux de voir ces nouvelles unités d'habitation s'ajouter aux nombreux projets financés grâce à notre Initiative pour la création rapide de logements. Ensemble, on munit la communauté autochtone montréalaise d'une ressource précieuse qui accueillera les plus vulnérables pour les aider à repartir du bon pied! »

Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée d'Hochelaga

« L'offre supplémentaire de logements supervisés répondant aux besoins spécifiques des personnes autochtones dans la région de Montréal est assurément une très bonne nouvelle. L'aboutissement de ce projet est un bel exemple qu'ensemble, grâce au dévouement et à la générosité des tous les partenaires qui se serrent les coudes, nous parvenons à trouver des solutions concrètes pour accompagner les personnes en situation d'itinérance et les aider à se sortir de ce cycle. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis très fier d'avoir pu soutenir le projet de la Maison Akhwà:tsire. Il n'existe pas de solution miracle ou unique à l'itinérance. Il faut agir en première ligne, mais également en solutions de seconde et de troisième étape pour offrir des possibilités à une clientèle vulnérable de se sortir de la rue. C'est aussi important d'offrir aux Autochtones en situation d'itinérance des solutions adaptées culturellement, dans un environnement sécurisant. C'est exactement ce que PAQ offre à cette clientèle avec la Maison Akhwà:tsire. Félicitations à Heather et à toute l'équipe pour ce qui sera, j'en suis convaincu, une très belle réussite. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

« Nous remercions et nous soulignons le travail remarquable de Projets Autochtones du Québec. PAQ est un organisme essentiel au sein du réseau d'entraide de Montréal, qui ne ménage pas ses efforts pour apporter réconfort et soutien aux personnes autochtones qui traversent une période de difficultés importantes. Nous sommes heureux de soutenir La Maison Akhwà:tsire, qui offre un lieu digne et sécuritaire pour accueillir des personnes vulnérables, ainsi que des ressources sûres et des intervenantes et des intervenants spécialisés. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal

« En appuyant ce projet important de Projets Autochtones du Québec (PAQ), nous agissons en cohérence avec notre Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones afin d'offrir des réponses adaptées, sécuritaires et pérennes pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Les solutions de logements adaptés permettent d'orienter rapidement les personnes dans le besoin, d'où l'importance de poursuivre le travail de concertation avec nos partenaires pour développer de tels projets. La Maison Akhwà:tsire sera certainement un lieu phare pour la communauté autochtone urbaine à Montréal. »

Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones

« Projets Autochtones du Québec (PAQ) est ravi d'ouvrir La Maison Akhwà:tsire, un programme de logement novateur assorti de services de santé et de guérison pour la communauté autochtone urbaine à Montréal. La Maison Akhwà:tsire - qui signifie " la maison de ma famille " - offrira un magnifique espace dont l'aménagement intérieur a été réalisé par la talentueuse designer innue Julia Hervieux. La population autochtone à Montréal trouvera un foyer culturellement sécuritaire, entouré des soutiens dont elle a besoin pour atteindre la stabilité, construire une communauté, et se (re)connecter avec ses cultures et ses traditions. Au nom de la communauté autochtone à Montréal, PAQ remercie sincèrement et profondément ses partenaires du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour leur soutien et leur accompagnement dans la création de cette maison si nécessaire pour la communauté autochtone urbaine. »

Heather Johnston, directrice générale de l'organisme Projets Autochtones du Québec

Faits saillants

La Maison Akhwà:tsire servira d'hébergement à des personnes autochtones en situation d'itinérance ainsi qu'à sept personnes qui participent actuellement au Programme de gestion de consommation d'alcool de PAQ, un programme réalisé en partenariat avec le Service de médecine des toxicomanies du CHUM.

Un soutien d'intervention psychosociale, culturellement adapté, sera offert 24 heures sur 24 par des intervenants expérimentés, permettant ainsi aux 22 personnes résidentes de vivre de manière semi-autonome, après une longue expérience d'itinérance.

PAQ offrira aussi sur place des soins cliniques et psychologiques, y compris des soins médicaux et infirmiers, du soutien et des références en santé mentale ainsi que des visites régulières de l'aîné autochtone de la communauté de PAQ. Une programmation culturelle et de plein air aidera les résidents et les résidentes autochtones à se connecter ou à renouer avec leurs traditions et leur culture.

Le projet a reçu une somme de 4,7 M$ du gouvernement du Canada , via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

, via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le projet bénéficie du Programme de supplément au loyer (PSL) qui permettra aux locataires de ne défrayer que 25 % de leur revenu brut pour assumer les frais de logement. Cette aide est assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et à 10 % par la Ville de Montréal.

Projets Autochtones du Québec (PAQ) a effectué des démarches auprès de plusieurs instances, ce qui a permis d'ajouter 2,1 M$ au montage financier du projet. Ces bailleurs de fonds sont Services aux Autochtones Canada, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (CCSMTL).

Soutenir les organismes

Créé en 2004, Projets Autochtones du Québec (PAQ) est un organisme autochtone qui accompagne les Premières Nations, Les Inuits et les Métis confrontés à la précarité du logement à Tio'tià:ke/Montréal. En utilisant une approche culturellement adaptée et basée sur la responsabilisation et la réduction des méfaits, l'organisme offre de l'hébergement, des choix de logement et des services qui favorisent la guérison et le bien-être, et qui renforcent la communauté. PAQ travaille en partenariat avec d'autres acteurs pour promouvoir les droits à la santé et au logement des peuples autochtones en milieu urbain.

Pour l'ensemble des projets du volet « grandes villes » des phases 1 et 2 de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, 19 projets, représentant plus de 357 unités, sont sélectionnés grâce à la contribution financière de plus de 103 M$ du gouvernement du Canada, dans le cadre du volet « grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

