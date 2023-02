Le rapport sur les tendances HUAWEI XMAGE 2023 dévoilé au Mobile World Congress





Huawei a dévoilé le Rapport sur les tendances HUAWEI XMAGE 2023 lors du Mobile World Congress à Barcelone. Il s'agit du premier rapport sur les tendances depuis le lancement de HUAWEI XMAGE en 2022, une nouvelle marque d'imagerie mobile qui a clairement défini la structure de la stratégie d'imagerie mobile de Huawei, qui comprend l'innovation technologique, l'expérience client et l'exploration culturelle.

Les images sont devenues le langage commun d'aujourd'hui et les téléphones portables jouent un rôle de plus en plus important dans cette nouvelle tendance, a déclaré Li Changzhu, vice-président du marketing stratégique, Huawei Consumer BG, ainsi que juge des Prix HUAWEI NEXT IMAGE. Li a annoncé le lancement du rapport au salon HUAWEI XMAGE sur le thème « Insight in Mobile Imagery » (Regard sur l'imagerie mobile). Sur la base des travaux générés à partir des soumissions aux prix annuels, dérivés de XMAGE, le rapport identifie les tendances dans le type de contenu visuel généré par les utilisateurs de smartphones Huawei.

« HUAWEI XMAGE vise à instaurer une nouvelle ère de l'imagerie mobile, et nous ne ménageons aucun effort pour forger une solide culture d'imagerie grâce à l'innovation, qui offre aux utilisateurs une expérience supérieure », a déclaré Li. Selon les recherches, plus de 1,4 billion de photos sont prises dans le monde chaque année, dont plus de 89 % sur des téléphones portables.

Lors de l'événement, des hauts dirigeants du domaine de la culture et des arts, des photographes de renom, des sociologues visuels et des représentants des étudiants ont partagé leurs points de vue sur l'innovation et la culture, les principales conclusions du rapport et l'avenir de l'imagerie mobile.

« Les technologies et les arts, y compris l'architecture, peuvent interagir ensemble pour créer des résultats étonnants. Le rapport de Huawei illustre cela avec force », a déclaré Benedetta Tagliabue, fondatrice et PDG d'EMBT Architects. « Je suis ravie de voir que Huawei mène de tels efforts pour inspirer les utilisateurs du monde entier et explorer l'orientation future de l'imagerie mobile. »

Chandran Nair, fondateur et PDG du Global Institute for Tomorrow, a déclaré lors de son discours d'ouverture : « La photographie innovante sur smartphone change les paradigmes de l'imagerie et aide les gens à redéfinir la façon dont ils communiquent ce qu'ils voient. Cependant, l'impact de la technologie n'est pas simplement une meilleure image ; cela doit être quelque chose qui nous pousse en tant qu'individus à toujours créer quelque chose de significatif et de percutant. »

Plus que jamais, l'imagerie est aujourd'hui quelque chose à partager, avec des expériences de plus en plus façonnées par le smartphone.

« Les images montrent que ces téléphones avec appareil photo sont puissants, transformant tout le monde non seulement en consommateur d'images, mais aussi en créateur », a déclaré Nichole Fernandez, sociologue visuelle et l'une des principales autrices du rapport, à propos des téléphones Huawei utilisés pour créer le photographies et vidéos soumises. « Même une personne non formée peut devenir photographe, capturer des moments qu'elle trouve importants et créer quelque chose dont elle est suffisamment fière pour soumettre à un concours. C'est démocratiser la production d'images. »

Depuis 2017, les Prix annuels HUAWEI NEXT IMAGE soutiennent la créativité photographique à travers le monde, avec près de 4 millions1 d'entrées provenant de plus de 170 pays au cours des six dernières années.

Cette année, Huawei a collaboré avec FactStory, pour réunir une équipe d'analystes visuels experts qui ont étudié les photographies et vidéos soumises avant de partager leurs idées sur la façon dont les appareils Huawei sont utilisés, avec un accent particulier sur la sociologie, la psychologie et les émotions évoquées par les images sélectionnées.

Pour télécharger le Rapport sur les tendances HUAWEI XMAGE 2023, veuillez visiter https://www.huawei.com/en/news/studies/huawei-xmage-trend-report-2023

1 Les données proviennent du Comité des Prix NEXT IMAGE.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 15:25 et diffusé par :