AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour promouvoir la santé mentale des aînés

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Montréal sont fiers d'inaugurer aujourd'hui la Maison Akhwà:tsire, un centre d'hébergement permanent et culturellement sécuritaire créé par l'organisme Projets Autochtones du Québec...

