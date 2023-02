Créer de bons emplois dans la recherche et l'innovation en santé





MISSISSAUGA, ON , le 27 févr. 2023 /CNW/ - Quand on combine innovation et investissements dans la recherche en santé pour créer de bons emplois pour la classe moyenne, toute la population en profite. C'est pourquoi nous aidons les chercheurs et les entreprises du Canada à produire des vaccins, à mener des recherches de pointe dans le domaine des sciences de la vie et de la biofabrication, et à promouvoir la santé et la sécurité au pays et ailleurs dans le monde.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a participé à l'annonce de la décision d'AstraZeneca de choisir le Canada pour une expansion importante de ses activités de recherche à son centre situé à Mississauga, en Ontario. L'important investissement de l'entreprise dans les secteurs canadiens des sciences de la vie et de la biofabrication permettra de créer 500 emplois hautement spécialisés et de contribuer à la mise au point de traitements contre des maladies graves, comme le cancer.

Au cours des dernières années, le Canada a su instaurer un climat dynamique et concurrentiel pour les secteurs des sciences de la vie et de la biofabrication, grâce à des investissements publics, à une main-d'oeuvre hautement qualifiée et à des étudiants et chercheurs de calibre mondial. Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral a affecté plus de 1,8 milliard de dollars à 33 projets dans les domaines de la biofabrication, des vaccins et de la thérapeutique, ce qui a permis de renforcer les capacités nationales de réponse aux pandémies, de stimuler les innovations dans le domaine des sciences de la vie et d'assurer la création et le maintien de milliers d'emplois hautement qualifiés.

À l'heure actuelle, l'amélioration des soins de santé est en tête des préoccupations de beaucoup de Canadiens dans tout le pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a récemment annoncé une hausse de 198,6 milliards de dollars de son financement de la santé sur dix ans, et qu'il collaborera avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que ce nouveau financement génère des résultats concrets, comme une amélioration de l'accès aux équipes de santé familiale et aux services de santé mentale.

En soutenant la santé de la population canadienne et la croissance des secteurs de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada, nous remédions à des décennies de perte de capacités, et nous positionnons le Canada comme un chef de file mondial de la recherche en santé et des plateformes technologiques novatrices qui protégeront les Canadiens et les gens du monde entier. Nous continuerons à stimuler l'économie, à créer de bons emplois et à améliorer la santé des Canadiens, aujourd'hui et demain.

Citations

« Pour offrir de meilleurs soins de santé, il est important d'investir dans notre régime public et universel - et il est également important de poursuivre la reconstitution de nos capacités de biofabrication et d'investir dans la recherche et le développement. C'est exactement la raison de notre présence ici aujourd'hui : pour positionner le Canada comme un chef de file mondial dans ce secteur, pour offrir de meilleurs résultats en matière de santé aux Canadiens et pour créer de bons emplois, aujourd'hui et demain. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Afin de protéger la santé des Canadiens, notre gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour se doter des outils les plus performants qui soient. C'est pourquoi nous avons collaboré étroitement avec des entreprises comme AstraZeneca au fil des ans. Nos efforts et notre ténacité dans le secteur de la santé au Canada portent leurs fruits, comme en témoignent les nouveaux investissements importants réalisés par des leaders mondiaux de ce secteur. Nous sommes fiers de constater les résultats de notre Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, notamment la création de centaines d'emplois bien rémunérés à Mississauga. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits saillants

Lancée en 2021, la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du gouvernement du Canada présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les futures pandémies et d'autres crises sanitaires.

présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les futures pandémies et d'autres crises sanitaires. Le Budget 2021 a accordé un financement de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour aider le Canada à développer un secteur des sciences de la vie dynamique et à se préparer aux pandémies. Ce financement aide à enrichir le bassin de talents et à renforcer les capacités de recherche du Canada ainsi qu'à favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie.

à développer un secteur des sciences de la vie dynamique et à se préparer aux pandémies. Ce financement aide à enrichir le bassin de talents et à renforcer les capacités de recherche du ainsi qu'à favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Depuis quelques années, le gouvernement du Canada a pris des mesures qui ont largement contribué au renforcement des capacités nationales de biofabrication à l'échelle du pays, notamment :

a pris des mesures qui ont largement contribué au renforcement des capacités nationales de biofabrication à l'échelle du pays, notamment : Un investissement de 126 millions de dollars annoncé en août 2020 pour la construction d'un nouveau centre de fabrication de produits biologiques au site Royalmount du Conseil national de recherches Canada à Montréal, qui pourra produire environ 24 millions de doses de vaccins par année.

à Montréal, qui pourra produire environ 24 millions de doses de vaccins par année.

La signature d'un protocole d'entente avec Moderna pour la construction, à Laval , au Québec, d'une usine moderne de production de vaccins à ARNm, qui produira annuellement jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARNm fabriqués au Canada .

, au Québec, d'une usine moderne de production de vaccins à ARNm, qui produira annuellement jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARNm fabriqués au .

Par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, le gouvernement a soutenu des projets d'un bout à l'autre du pays. Cela comprend : jusqu'à 415 millions de dollars pour aider Sanofi à construire une installation de fabrication de bout en bout de vaccins contre l'influenza à Toronto , en Ontario ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle-Écosse.

, en ; jusqu'à 175,6 millions de dollars à AbCellera pour appuyer ses recherches sur la thérapie par anticorps et la construction d'une installation de production d'anticorps en Colombie-Britannique; 39,8 millions de dollars à BioVectra pour la construction d'une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et la reconfiguration des installations de l'entreprise en Nouvelle-Écosse. AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale dont le siège social est situé à Cambridge , au Royaume-Uni, et qui emploie plus de 83 000 personnes dans le monde. La société se spécialise dans les domaines suivants : les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; l'oncologie, les maladies respiratoires et l'immunologie; les maladies rares; les infections et les vaccins.

, au Royaume-Uni, et qui emploie plus de 83 000 personnes dans le monde. La société se spécialise dans les domaines suivants : les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; l'oncologie, les maladies respiratoires et l'immunologie; les maladies rares; les infections et les vaccins. AstraZeneca emploie plus de 1200 personnes au Canada , dont 700 à son siège social et centre de recherche clinique à Mississauga , en Ontario . En 2021, l'entreprise a déclaré des investissements de 135 millions de dollars en recherche et développement au Canada . Son site de Mississauga est un centre clinique stratégique d'envergure internationale qui mène plus de 100 études cliniques dans le monde entier.

Liens connexes

