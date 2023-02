Colloque sur la non-reconnaissance des diplômes étrangers : Impact sur les femmes immigrantes





MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Action travail des femmes (ATF) tiendra le 10 mars prochain un colloque qui s'inscrit dans le cadre des activités prévues au projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes, initié en 2021.

Le colloque débutera par le dévoilement des résultats de la toute nouvelle étude intitulée La reconnaissance des diplômes étrangers des femmes immigrantes au Québec en contexte de pénurie de main-d'oeuvre : un rendez-vous manqué? réalisée par l'équipe de recherche de ATF.

La journée se poursuivra avec une série de conférences qui porteront sur les obstacles que rencontrent les femmes immigrantes dans leur processus d'intégration au marché du travail et leur parcours de reconnaissance des acquis et des compétences obtenus à l'étranger.

Le programme de conférences débutera avec Myrlande Pierre, vice-présidente du mandat Charte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), puis se succéderont à tour de rôle les conférenciers et conférencières Michelle F. Hangnilo, coordonnatrice des projets et adjointe à la direction, Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ); Ikrame Rguioui, coordonnatrice du Comité consultatif Femmes, et Corynne Laurence-Paul, chargée de projet, Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT); Émilie Tremblay, chercheuse en éducation des adultes, Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA); Sandy Torres, chercheuse, Observatoires québécois des Inégalités; Stéphan Reichhold, directeur général, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

Date et lieu : le vendredi 10 mars, dès 9 h, McGill Faculty Club, 3450, rue McTavish, Montréal

Communiquer avec Farah El Kefi pour confirmer votre présence au Colloque, ou obtenir une copie de l'Étude : [email protected]

Le projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes est financé par Femmes et Égalité des genres Canada.

Source : Action Travail des femmes / https://atfquebec.ca

SOURCE Action travail des femmes

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 14:14 et diffusé par :