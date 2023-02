Déclaration de la ministre Fortier annonçant l'interdiction d'utiliser l'application TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a fait une déclaration annonçant l'interdiction d'utiliser l'application TikTok sur les appareils mobiles fournis par le gouvernement :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des renseignements du gouvernement. Nous surveillons régulièrement nos systèmes et prenons des mesures pour atténuer les risques.

À compter du 28 février 2023, l'application TikTok sera supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement. De plus, les utilisateurs et utilisatrices de ces appareils ne pourront plus télécharger l'application à l'avenir. À la suite d'un examen de TikTok, la dirigeante principale de l'information du Canada a déterminé que cette application présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité.

La décision de supprimer et de bloquer TikTok des appareils mobiles du gouvernement est prise à titre préventif, surtout compte tenu des préoccupations concernant le cadre juridique qui régit les renseignements recueillis à partir des appareils mobiles. Cette décision est conforme à l'approche de nos partenaires internationaux. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone.

Bien que les risques liés à l'utilisation de cette application soient clairs, nous n'avons aucune raison de croire pour le moment que des renseignements du gouvernement ont été compromis.

En ce qui concerne le grand public, la décision d'utiliser une application ou une plateforme de médias sociaux est un choix personnel. Toutefois, les lignes directrices du Centre canadien pour la cybersécurité (Centre pour la cybersécurité) du Centre de la sécurité des télécommunications recommandent fortement aux Canadiennes et Canadiens de comprendre les risques et de faire un choix éclairé avant de décider quels outils ils souhaitent utiliser. »

Faits saillants

La Politique sur les services et le numérique - Canada.ca établit la façon acceptable et inacceptable dont les fonctionnaires peuvent utiliser les réseaux et les appareils électroniques du gouvernement du Canada. Les organismes et les sociétés d'État qui ne sont pas visés par la Politique sur les services et le numérique sont informés de la suppression de TikTok.

